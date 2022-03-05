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الجمارك تعمل بنظام الأتمتة

الجمارك تعمل بنظام الأتمتة ‎‎

باشرت هيئة الجمارك بالتعاون مع فريق الاسكودا العالمي التابع للأمم المتحدة إدخال نظام الأتمتة بالعمل الجمركي، هذه الخطوة جاءت للحدّ من عمليات الفساد وتسهيل إكمال معاملات المراجعين.
وذكر بيان للجمارك أنَّ “العراق انضم مؤخراً إلى أكثر من ثمانين دولة عربية وأجنبية أدخلت نظام الأتمتة بالعمل الجمركي، إذ تعاقدت هيئة الجمارك مع الفريق الدولي لمشروع الاسكودا التابع للأمم المتحدة لإطلاق المرحلة الأولى بتفعيل النظام الإلكتروني داخل الهيئة”.وتابع أنه “لتعظيم الإيرادات والتقليل من عمليات الفساد بالعمل الجمركي تم إدخال نظام الأتمتة ومن أهم الأساسيات التي ستعمل بها الهيئة من خلال إدراج جميع المعلومات والبيانات بنظام الأتمتة الذي يتميز بصعوبة اختراقه”.
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