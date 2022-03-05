Posted on by

تغريدة المرجع الخالصي حول تفجير مسجد الجمعة في بيشاور ببكاستان

Image preview

كتب المرجع الديني الشيخ جواد الخالصي (دام ظله) قبل قليل على صفحته الشخصية في تويتر:

 التفجير الإرهابي في مسجد الجمعة في بيشاور بباكستان يوضح بدماء شهدائه وجرحاه مدى الحقد التكفيري الأعمى الذي يسخره المخطط المعادي لتمزيق الأمة ومحاربة وحدتها التي تشكل أساس النهضة القائمة والقادمة بإذن الله تعالى، ولكن الأمة وكل اجنحتها الواعية وجماهيرها العريضة والتي ستزيد من استنكارها لهذه الجريمة النكراء وتشدد محاصرتها للجناة الخونة تأكدت بشكل قاطع ومنذ زمن طويل ان هذه الأفعال الخيانية الإرهابية ليست الّا مخططات أجهزة المخابرات المعادية ولو استخدمت بعض المارقين والجهلة الحاقدين ودفعت بهم إلى اتون الجحيم. 

Image preview

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close