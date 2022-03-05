تغريدة المرجع الخالصي حول تفجير مسجد الجمعة في بيشاور ببكاستان

كتب المرجع الديني الشيخ جواد الخالصي (دام ظله) قبل قليل على صفحته الشخصية في تويتر:

التفجير الإرهابي في مسجد الجمعة في بيشاور بباكستان يوضح بدماء شهدائه وجرحاه مدى الحقد التكفيري الأعمى الذي يسخره المخطط المعادي لتمزيق الأمة ومحاربة وحدتها التي تشكل أساس النهضة القائمة والقادمة بإذن الله تعالى، ولكن الأمة وكل اجنحتها الواعية وجماهيرها العريضة والتي ستزيد من استنكارها لهذه الجريمة النكراء وتشدد محاصرتها للجناة الخونة تأكدت بشكل قاطع ومنذ زمن طويل ان هذه الأفعال الخيانية الإرهابية ليست الّا مخططات أجهزة المخابرات المعادية ولو استخدمت بعض المارقين والجهلة الحاقدين ودفعت بهم إلى اتون الجحيم.

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