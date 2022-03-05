خبير قانوني: محاربة الابتزاز الإلكتروني تكون بعدم الخوف والإبلاغ فورا

قال محمد حجازي، استشاري تشريعات التحول الرقمي، إن أهم نقطة في محاربة الابتزاز الإلكتروني هي عدم الخوف والبلاغ فورًا.

وأضاف “حجازي” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج “المصري أفندي” المذاع على فضائية “المحور” اليوم الجمعة: “أهم حاجة عند التعرض للابتزاز أننا منخفش دائمًا لأن المبتز يحاول أن يهدد ضحاياه”.

وتابع: “المبتز يحاول أن يستغل بعض المعلومات الأساسية من أجل الحصول على مبلغ مالي أو استغلال من يبتزه جنسيًا ولذلك لابد ألا نخاف ولازم نبلغ وعدم التمادي والانسياق وراء ما يقوله المبتز”.

واستطرد: “قسم مباحث الإنترنت موجود في جميع أقسام الشرطة والحبس 5 سنوات وغرامات تصل إلى 300 ألف جنيه عقوبة الابتزاز الإلكتروني وفق للقوانين المصرية الحازمة والحاسمة في هذه الأزمة سواء قانون العقوبات أو حماية البيانات الشخصية“.