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عالية نصيف تدعو محافظ بغداد الى الإسراع في إرسال جداول العاملين بصيغة عقد في مؤسسات الدولة الى وزارة المالية 

دعت النائبة عالية نصيف محافظ بغداد الى الإسراع في إرسال جداول العاملين بصيغة عقد في مؤسسات الدولة الى وزارة المالية بعد حصول موافقتها على آلية معالجة ملفهم .

وقالت في بيان اليوم، أنه :” من خلال متابعتنا المستمرة لقضية العاملين بصيغة عقد في مؤسسات الدولة منذ العام الماضي، تم التنسيق بين السيد محافظ بغداد ودائرة الموازنة في وزارة المالية التي وافقت على وضع آلية لمعالجة ملفاتهم، وبقي فقط إرسال الجداول الى الوزارة لغرض تدقيقها “.

وبينت نصيف أنه :” في حال إسراع المحافظة بإرسال الجداول الى وزارة المالية سنختصر الوقت، لأنه عندما يتم إقرار الموازنة ستكون التخصيصات موجودة بالفعل “.

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