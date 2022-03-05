فيديو ساخر من القوات السويدية في مواجهة روسيا

إيهاب مقبل

أنتشرَ مقطع فيديو مترجم للعربية عبر مواقع التواصل الإجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص، وهو يرتدي زي عسكري سويدي، برتبة رئيس أركان الجيش، ويدعوا السويديين بطريقة ساخرة للإستسلام والفرار إلى النرويج في مواجهة الجيش الروسي.

وجاءَ إنتشار هذا المقطع، على خلفية خروج السويد عن عقيدتها المحايدة تجاه روسيا، ودعمها للحكومة الأوكرانية بالمتطوعين ونحو 5 آلاف قاذفة مضادة للدروع، و5 آلاف سترة واقية، و5 آلاف خوذة، و135 آلف صندوق إغاثي، أي بما يعادل نحو 400 مليون كرون سويدي /نحو 42 مليون دولار/ نحو 3.5 مليار روبل روسي.

ويعتقد نصف سكان السويد أن خطر تعرض البلاد لـ«هجوم روسي» ازداد بسبب قرارات الحكومة السويدية بتقديم المساعدات العسكرية والمدنية للحكومة الأوكرانية، مما دفعهم على تخزين كميات من عبوات المياه الكبيرة والسلع الغذائية والنقود الورقية.

وكان القائد الأعلى السابق للقوات المسلحة السويدية، سفيركر غورانسون، قدْ أعترفَ للإعلام في فبراير شباط عام 2013 من أن «السويد ستكون قادرة على مواجهة الأعداء الغزاة لمدة أسبوع واحد فقط»، في إشارة واضحة لضعف قدرات الجيش السويدي في التصدي لـ«هجوم روسي» مُحتمل.

ويعود مقطع الفيديو المُنتشر، إلى برنامج «أس أس أن» الساخر، والذي عرضته القناة الرابعة السويدية في مطلع يناير كانون الأول عام 2014، ردًا على تصريحات غورانسون.

وسخرَ العديد من المتابعين العرب على مقطع الفيديو المُنتشر، إذ يقول أحدهم عن السويد: «دولة مضحكة نفخها الإعلام هههههههه». بينما يقول آخر: «والله طلعت روسيا مرعبه الكرة الارضية كلها». ويقول متابع آخر عن السويد: «لعل الله ان يعاقبهم جزاء ما فعلوا باطفال لا إله إلا الله ويذوقو السوء بما صدوا عن سبيل الله».

مقطع الفيديو: https://www.youtube.com/watch?v=8c9EttN60jw

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