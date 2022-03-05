قضاة العراق يتضامنون مع زملائهم القضاة في لبنان

بغداد / إعلام القضاء

وصل وفد قضائي عراقي الى العاصمة اللبنانية بيروت ضم السادة رئيس الادعاء العام نجم عبدالله وعضو المحكمة الاتحادية العليا حيدر علي نوري ورئيس هيئة الاشراف القضائي مسلم متعب والتقى الوفد السادة وزير العدل هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الاعلى في لبنان سهيل نديم عبود وعدد من السادة القضاة في لبنان وسلمهم المبلغ الذي تبرع به السادة القضاة في العراق لزملائهم القضاة في لبنان تضامنا معهم لتجاوز الازمة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب اللبناني الشقيق واعرب السادة وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى في لبنان عن شكرهم لهذه المبادرة الاخوية التي تعبر عن عمق العلاقة التي تربط بين الشعبين الشقيقين.

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