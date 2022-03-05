مسرور بارزاني: أهم رسائل انتفاضة آذار هي أن شعب كوردستان لن يتخلى عن حقوقه ومطالبه القومية

أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، بياناً بمناسبة حلول الذكرى السنوية لانتفاضة آذار المجيدة.

أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، بياناً بمناسبة حلول الذكرى السنوية لانتفاضة آذار المجيدة.

وقال رئيس الحكومة في بيان: «بمناسبة حلول الذكرى السنوية لانتفاضة آذار المجيدة التي انطلقت شرارتها عام 1991، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات لعموم الكوردستانيين، وأخصّ بالذكر بواسل البيشمركة وعوائل الشهداء الشامخين».

وأضاف «لقد شكّلت الانتفاضة نقطة تحول تاريخية وإرادة ورسالة قوية ومؤثرة للشعب الكوردستاني في رفض القمع والاحتلال والقهر، وكانت ثمرة تلاحم وتوحد جميع أهالي كوردستان بمختلف مكوناتهم، وقد تحققت في ظلها منجزات عظيمة، ومكّنت شعب كوردستان من الظفر بمؤسسات دستورية، ليمضي في مسيرته نحو غد أفضل».

وأردف «ولقد كانت إحدى أهم رسائل انتفاضة عام 1991 هي أن شعب كوردستان لن يتخلى مطلقاً عن حقوقه ومطالبه القومية والعيش في حياة حرة وكريمة، وقد ضحى بالغالي والنفيس في سبيل ذلك».

وتابع رئيس الحكومة «واليوم، يتحتم على القوى والأطراف وشعب كوردستان عامة، الدفاع بالعزيمة نفسها التي عُرف بها خلال الانتفاضة، عن المنجزات والحقوق المشروعة التي تحققت بدماء آلاف الشهداء».

وختم مسرور بارزاني بيانه بالقول: «وإذ نطمئن الشعب الكوردستاني الصامد، بأننا سنواصل الدفاع عن حقوقنا الدستورية بكل السبل، فإن كوردستان ستظل مثالاً ساطعاً للتقدم والازدهار والإعمار والتعايش السلمي بين المكونات كافة.

المجد للذكرى السنوية لانتفاضة آذار 1991.

السلام على الأرواح الطاهرة لشهداء الانتفاضة وسائر شهداء كوردستان».