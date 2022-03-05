مطالب بإطلاق سراح نساء تركمانيات محتجزات في تركيا

بغداد: عمر عبد اللطيف

كشفت مؤسسة إنقاذ التركمان عن احتجاز السلطات التركيَّة 15 امرأة تركمانية منذ عام ونصف العام بعد هروبهنَّ من سجون “عصابات داعش الإرهابية” في سوريا.

وقال رئيس المؤسسة عمار المولى : إنَّ “التركمانيات تمكنَّ من الهرب من سجون “داعش” بعد اختطافهنَّ من قضاء تلعفر أثناء سيطرة تلك العصابات على الموصل عام 2014″.

وأضاف أنَّ النساء التركمانيات حاولنَ التوجه إلى تركيا إلا أنَّ السلطات هناك ألقت القبض عليهنَّ في منطقة عفرين السورية وأودعتهنّ السجن من دون معرفة المزيد من التفاصيل منذ نحو عام ونصف العام.

وبين المولى أنَّ المؤسسة وجهت أكثر من كتاب إلى السلطات التركية من دون أن تحرك ساكناً بخصوص تلك النساء، مشيراً إلى أنَّ عدد المختطفين من التركمان إبان سيطرة “داعش” على نينوى وخاصة من قضاء تلعفر بلغ 1200 مختطف، موزعين بواقع 450 امرأة لم تنجُ منهنَّ إلى الآن سوى 27 فقط و150 طفلاً في حين أنَّ المتبقي من المختطفين من الرجال.

ونوه بأنَّ أماكن تواجد المختطفات التركمانيات في مخيمات الحسكة ودير الزور والرقة، حسب ما وصلنا من أخبار عنهنَّ، كاشفاً عن مخاطبة السفارة العراقية في سوريا من أجل استعادة المختطفات، وإبلاغها بأنَّ المناطق التي يتواجدنَ فيها تخضع لسيطرة “داعش” و”جبهة النصرة” ولم يصل إليها الجيش السوري.

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