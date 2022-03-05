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نائب:حراك نيابي لمساءلة الحلبوسي حول زيارته إلى تركيا

نائب:حراك نيابي لمساءلة الحلبوسي حول زيارته إلى تركيا

أكد عضو مجلس النواب محمد حسن القدري، السبت، وجود تحرك من قبل أعضاء المجلس لمساءلة رئيس المجلس محمد الحلبوسي حول أسباب زيارته إلى تركيا بحضور رئيس المخابرات.وقال القدري في حديث صحفي، إن “مساءلة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي حول أسباب زيارته إلى تركيا ولقاءه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المخابرات تحتاج إلى تقديم 50 توقيعا لنواب يطلبون مساءلته إلى رئاسة المجلس”.وأضاف، أن ” أعضاء مجلس النواب غير قابلين على زيارة الحلبوسي الى تركيا وهناك تحرك نيابي لبلورة الرفض على ارض الواقع”، مبينا أن “القضية تحتاج إلى روتين ووقت ليس الا”.وأوضح عضو مجلس النواب “قطعا لابد من أن تكون وستكون هناك مساءلات بحق الحلبوسي لكشف عن أسباب زيارته إلى تركيا”.

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