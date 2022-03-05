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وزير المالية العراقي يعلن مشروع قانون لدعم الفقراء.. هذه تفاصيله

أعلنت وزارة المالية العراقية، يوم السبت، عن تقديم الوزير علي علاوي مشروع قانون لدعم الفقراء الى مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة.

وقالت الوزارة في بيان  “بعد جلسة مجلس النواب المنعقدة في يوم الاثنين الماضي ، قدم وزير المالية علي عبد الامير علاوي مقترحا رسميا لأعضاء مجلس النواب يتضمن مشروع قانون حكومي لدعم الفقراء والضعفاء في الأزمة المالية العالمية الحالية لمساعدة الفئات الهشة في المجتمع بضمنها زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية و تخصيص مبالغ مالية لتحسين نظام البطاقة التموينية وتخصيص مبالغ لدعم مشاريع الشباب اضافة الى تخصيص مبالغ مالية لتحسين الرواتب التقاعدية للمتقاعدين وعوائل الشهداء”.

وأكد وزير المالية علي علاوي وفقا للبيان بأن “مشروع القانون سيقدم من خلال السياقات الرسمية لمجلس الوزراء خلال الايام المقبلة”.

واعربت وزارة المالية عن “أملها بتمرير مشروع القانون من خلال مجلس النواب لتحقيق اهداف دعم الشرائح الاكثر فقراً وانعاش الوضع الاقتصادي”.

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