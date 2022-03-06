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أبو سنينة يشعل منصات التواصل الاجتماعي من جديد

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أبو سنينة ما بعد الذهب رحلات سياحية وهدايا قيمه لموظفيه

عمان : الأحد 6 آذار 2022

عاد رجل الأعمال الأردني أحمد أبو سنينة من جديد ليشعل كافة منصات التواصل الاجتماعي ،من خلال  ابتكار أشياء جديدة وحديثة ، خصوصا بعد أن قام سابقا بمكافأة موظفيه بالذهب مع بداية انتشار وباء كورونا ، الأمر الذي  ترك أثراً ايجابيا محليا وعربيا لمثل هذه المبادرات التي تحفز على استغلال واستثمار جميع الإمكانيات بطريقة تعمل على تحسين الجودة في العمل .

ومع هذه العودة من جديد لرجل الأعمال أحمد أبو سنينة ، بطريقة ذكية وجذابة لمكافأة موظفيه برحلات سياحية وهواتف آيفون ، إذ يعتبر أبو سنينة الذي يتمتع بالفراسة   والذي يتبع أسلوبا إداريا مميزا يعتمد على مفاجأة الموظف ومكافأته بأمر لا يتوقعه يساهم في تحقيق الترفيه له، للتخفيف من ضغوطات العمل وفي نفس الوقت رفع حماسة الموظفين لتقديم أفضل ما لديهم .

أخبرنا عن مديرك !!!

لمزيد من المعلومات من خلال الرابط المرفق :

https://youtu.be/pt3R31q5gDw

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