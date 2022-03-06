أوكرانيا تؤكد مقتل عضو في وفدها المفاوض مع روسيا وتقارير تتحدث عن “خيانة” دولة

أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية ، مساء السبت ، مقتل عضو الوفد الأول لكييف إلى المفاوضات مع روسيا دينيس كيرييف.

وقالت الإدارة العامة للاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، في بيان: “لقي 3 استخباراتيين من عناصر الإدارة العامة للاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية مصرعهم خلال تنفيذ عمليات خاصة، وهم أليكسي دولا، وفاليري تشيبينييف، ودينيس كيرييف”.

ويأتي ذلك بعد أن ذكر النائب في البرلمان الأوكراني، ألكسندر دوبينسكي، ووسائل إعلام محلية أن كيرييف قتل أثناء محاولة اعتقاله من طرف جهاز الأمن الأوكراني في كييف.

وأوضحت المصادر المذكورة أن كيرييف، الذي كان بين أعضاء الوفد الأوكراني في الجولة الأولى من المفاوضات مع روسيا والتي جرت يوم 28 فبراير/شباط في مقاطعة غوميل البيلاروسية، قد يكون أبدى مقاومة لدى محاولة اعتقاله ما أدى لمقتله، مرجحة أن تكون محاولة القبض عليه على خلفية شبهة ارتكاب خيانة دولة.

وقالت صحيفة “أوبوزريفاتل” الأوكرانية، نقلا عن مصادر لم تسميها، إن “المفاوض الأوكراني الذي شارك في اجتماع غوميل الأول، دينيس كيرييف، قُتل أثناء الاعتقال من قبل جهاز الأمن الأوكراني، وهو مشتبه بالخيانة”.

هذا ولم تصدر حتى الآن معلومات أو تعلقيات رسمية حول هذه الأنباء.

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