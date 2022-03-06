إيهود باراك: نصر الله عالم نفسي كبير ويعرف نقاط ضعف المجتمع الإسرائيلي جيدا

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، الى إن الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، يعرف نقاط ضعف المجتمع الإسرائيلي جيدا.

ونقل “واللا”، العبري، عن باراك، تأكيده أن “نصر الله عالم نفسي كبير، ويمكنه تحليل المعلومات بدقة، كما يقرأ الشعب الإسرائيلي ويعرف نقاط ضعفه جيدا”.

وشدد باراك على أن الأمين العام لحزب الله يجيد الحديث، وببراعة كبيرة، معتبرا أن عملية اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله عباس الموسوي كانت مهمة واستراتيجية، بدعوى أنها أحبطت عمليات “إرهابية” كان يفترض وقوعها مستقبلا، وبالتالي كانت العملية إنجازا استخباراتيا مهما.

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