الخارجية تتواصل مع جوار أوكرانيا لإبعاد العراقيين عن الحرب

وسّعت الدبلوماسية العراقية اتصالاتها مع عدد من الدول المحيطة بأوكرانيا لإجلاء رعاياها وتقديم الدعم الإنساني لهم، وإبعادهم عن خطر الحرب الدائرة هناك، فيما تواصل جهود البحث عن أحد المفقودين من خلال معلومات وردت إليها من جهات مختلفة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في تصريح تلفزيوني تابعته (المدى)، إن “الحكومة العراقية أعطت لملف العراقيين المتواجدين في أوكرانيا أهمية كبيرة بهدف حمايتهم”.

وأضاف الصحاف، أن “وزير الخارجية فؤاد حسين أجرى اتصالاً هاتفياً مع عميد الجالية العراقية عدنان الكاظمي لبحث أوضاع العراقيين في أوكرانيا ووقفوا عند وجهات نظر مشتركة وأهم التحديات الواقعية التي تواجه الجالية”.

وأشار، الى أن “السفارة العراقية في العاصمة كييف تستمر في جهودها مع السلطات الاوكرانية لدعم ابناء الجالية هناك، فضلاً عن تقديم الدعم الانساني والاتصال المباشر، والمهم بالنسبة إلينا هو سلامتهم وإيجاد مكان لهم”.

ولفت الصحاف، إلى أن “هناك تسريبات قد ظهرت عبر وسائل الإعلام بأن مواطناً عراقياً قد فُقد في أوكرانيا، وأن هذا الخبر قد تأكد لنا، لكن مصيره التام غير معروف، وما زلنا نّنسق بشكل عالي المستوى مع السلطات الاوكرانية للوقوف على قضيته ومعرفة ملابساتها”.

ونوه، إلى أن “وزارة الخارجية لديها بعض المعلومات تحاول أن تقاطعها مع عميد الجالية والسلطات الاوكرانية وجيرانه المفقود، للوقوف على حالة الفقدان”، مشدّداً على عدم إمكانية “التكلم بشيء موثوق خلال هذه الساعات، أو الإدلاء بتصريح عن شيء غير ثابت بنحو رسمي لدينا”.

ونبه الصحاف، إلى أن “السلطات الاوكرانية مهتمة بالموضوع ولدينا التواصل مع ابناء الجالية للوقوف على أقرب نقطة ومؤشر تؤدي إلى معلومات واضحة بشأن هذا المفقود وعندما تتوفر لدينا معلومات”.

وأورد، أن “الاحصاءات الأخيرة الواردة إلينا من سفارتنا في بولندا أكدت أن أكثر من 600 عراقي وصولوا من أوكرانيا، وأن السفارة تنسق مع السلطات هناك لتقديم الدعم الإنساني والمساعدات اللازمة”.

وبين الصحاف، أن “السفارة العراقية في رومانيا بدورها تنسق بشكل عالي المستوى بشأن تمديد إقامة العراقيين من ابناء الجالية الذي جاءوا من اوكرانيا”.

وأكد، ان “الجهود الدبلوماسية أسفرت عن قبول الجانب الروماني بأن تكون إقامة العراقيين على الاراضي الرومانية لمدة 90 يوماً من تاريخ دخولهم، هذا إضافة إلى مسارات أخرى للدعم الانساني نحاول أن نقدمها على مختلف الاصعدة”.

ومضى الصحاف، إلى أن “سفارة جمهورية العراق في هنغاريا تتابع أوضاع العراقيين في اوكرانيا ويعملون على منح سمات الدخول العاجلة لمن يرغب بالوصول إلى هنغاريا”.

يذكر أن السفارة العراقية في أوكرانيا كانت قد حثت جميع المواطنين العراقيين المتواجدين على الاراضي الاوكرانية إلى توخي الحيطة والحذر وعدم زيارة المناطق الخطرة شرقي البلاد، كما دعتهم إلى التواصل معها في حال احتياجهم لأية مساعدة عبر خطوط اتصال ساخنة حددتها السفارة.

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