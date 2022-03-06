المسيحيون في ذكرى زيارة البابا: نزيف الهجرة لم يتوقف

ترجمة: حامد أحمد

دعا رجال دين مسيحيون الحكومة إلى إيجاد الظروف المناسبة وتأمين عودة أبناء المكون إلى العراق، مشيرين إلى أن نزيف الهجرة لم يتوقف لغاية الوقت الحالي. وذكر تقرير لموقع (ذي ناشنال)، ترجمته (المدى)، أن “الكاردينال ساكو قال في الذكرى السنوية الأولى لزيارة بابا الفاتيكان التاريخية للعراق إن هذه الزيارة قد غيّرت نظرة الشعب العراقي تجاه المسيحيين وازداد مستوى الاحترام لهم منذ تلك الزيارة على نحو كبير مع تعزيز حالة التعايش ما بين الاطياف والاعراق الدينية المختلفة”.

وينقل التقرير عن ساكو، بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق والعالم القول إن “الزيارة كانت فرصة ثمينة للعراق ونقطة تحول في انفتاحه على العالم، وقد غيرت نظرة وموقف عامة الناس حول التعايش ما بين الطوائف الدينية المختلفة في العراق، والانتقال لمرحلة افضل، وان كثيرا من العراقيين بدأوا يتقبلون مفهوم التنوع”.

وأشار التقرير، إلى أن “ساكو قال أيضاً نادرا ما نسمع أحدا يقول: هذا الشخص مسلم أو مسيحي”.

ولفت، إلى أن “زيارة البابا فرانسيس كانت قد بعثت برسالة تشجيع ليس لأتباعه فقط الذين يبلغ عددهم 1.3 مليار شخص، بل للعراقيين أيضا الذين يحاولون التعافي من تبعات إرهاب تنظيم داعش المتطرف وما يعانوه من انعدام ثقة متزايدة بحكومتهم”. وأردف التقرير، أن “زيارة البابا التي استمرت من 5 الى 8 آذار من العام الماضي لكل من بغداد ومدينة أور التاريخية، موطن أبو الانبياء النبي إبراهيم، وكذلك عاصمة إقليم كردستان أربيل ومدينة الموصل وبلدة قرة قوش في منطقة سهل نينوى”. ولفت، إلى أن “البابا فرانسيس دعا العراقيين خلال زيارته وعلى نحو متكرر الى ان يوحدوا صفوفهم سوية، وقال خلال خطاب له في القصر الرئاسي في بغداد: كفى عنف وكفا استقطابا.. دعونا نساعد المواطنين الذين يريدون بناء هذا البلد”. وشدد التقرير، على أن “الكاردينال ساكو، 73 عاما، يأمل ان يتم استيعاب هذه الرسائل من قبل المجتمع العراقي، وقال ساكو: البابا بعث برسائل التعايش والاخوة والتلاحم والكرامة والمساواة والحرية، التي طبعت في قلوب وعقول كثير من العراقيين”.

واستطرد، أن ” ساكو أشار إلى أن المسيحيين بدأوا يعيشون الان مرفوعي الرأس وتغيرت النظرة تجاههم نحو الأفضل واصبح التعايش بين الطوائف امرا مشجعاً”.

واستدرك التقرير، “على الرغم من كل ذلك فانه لم يبق في العراق سوى 500,000 مسيحي، فبعد موجة الحرب الطائفية التي عمت البلاد خلال مرحلة ما بعد عام 2003 لجأ كثير من المسيحيين الى الهجرة خارج العراق هروباً من العنف والاضطهاد”.

وتحدث التقرير، عن “محنة الذين بقوا من المسيحيين فقد ازدادت سوءا بعد ان سيطر داعش في العام 2014 على ما يقارب من ثلث مساحة العراق وممارسته لسياسة الاضطهاد والتنكيل بالأقليات الدينية والعرقية”.

ويواصل “بحلول العام 2017 تم طرد تنظيم داعش من البلاد وتحرير جميع المناطق بضمنها الموصل مركز محافظة نينوى التي كانت تعتبر معقل مسلحي داعش”. وأضاف التقرير، ان “المسيحيين يتطلعون، بحسب ساكو، إلى الحرية والاستقرار ويريدون البقاء بعيدا عن المشاكل، مضيفاً: إذا تريد الحكومة توجيه دعوة للمسيحيين المهاجرين بان يعودوا، فعليها ان تخلق ظروفا آمنة ومستقرة لهم”. ورأى ساكو، أن “الوضع الحالي لا يشجع أي عراقي، فيما اذا كان مسيحيا ام لا، من الذي يبحث عن كرامة وحرية على ان يرجع للبلد”.

فيما نقل التقرير عن “القس، كرم شماشة، من سهل نينوى القول: رغم ان زيارة البابا أعطت أملاً، فان نزيف الهجرة ما يزال يجري”. ويجد شمامة، ان “الوضع في سهل نينوى ما يزال غير مستقر، ولا يطيقه المواطنون العراقيون، لهذا نحن نشهد حالات هجرة مستمرة”. وأكد، أن “الظروف الاقتصادية الصعبة وغياب فرص العمل، خصوصاً بالنسبة للخريجين الشباب، فضلاً عن الاحراجات في مواقع العمل وجانب المحسوبية، جميعها عوامل تساهم في تناقص اعداد المسيحيين في العراق”، وأفاد بأن “الأمن غير موجود للمسيحيين في العراق وهذا ما سيؤدي الى غياب كامل تقريبا للوجود المسيحي في البلد”. وذكر شمامة، ان “ما جعلنا ضعفاء بأعين الاخرين هو اننا لا نملك عشيرة او قبيلة او فصائل مسلحة، مرجعنا الوحيد كمسيحيين ما يزال بيد الكنيسة التي تدعو للسلام”.

وأوضح، أن “الكنيسة تدعو اتباعها للالتحاق بمؤسسات حكومية وليس لتشكيل فصائل ومجاميع مسلحة، ونحن نعتقد انه بإمكاننا انقاذ العراق بوجود مؤسسات دولة قوية يكون ولاؤها الوحيد لتوحيد البلاد”.

وبيّن شمامة، أن “العراق بلد يسع الجميع ولكن المشكلة تكمن في ان بعض أصحاب القلوب الضيقة لا تريد توحيد الصفوف لبناء جسر لمستقبل جديد للجيل القادم”، منبهاً إلى أن “العراق سيكون بلدا لكل من يريد العيش بسلام وانسجام، وزيارة البابا فرانسيس عكست تلك رسالة”.

ويعود التقرير، إلى ساكو الذي قال إن “العراقيين انهكتهم عقود من الحروب والعقوبات وغياب إدارة جيدة”.

ومضى ساكو إلى أن “العراق بلد غني بموارده، ليس هناك مبرر للفساد، ولا يوجد دين يرضى بما يحصل، ونحن ندعو إلى توحيد الصفوف وقول الحقيقة لكي نتمكن من احداث تغيير”.

عن ذي ناشنال

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