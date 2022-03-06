برقيات عاجلة…

+ السيد مصطفى الكاظمي – لا تترك دفّة السفينة العراقية للفاسدين سّراق المال العام ، رشح نفسك والشعب معك .

+السيد وزير الدفاع العراقي – ضرب داعش في ديالى وقتل العسكريين هو إهمال وتراخي الحذر ، أملنا أن لا يتكرر .

+ السيد علي خامنئي – زمن إبتزاز الدول 5+1 قد ولّى ، فإما التوقف عن البرنامج النووي لصنع القنابل النووية أو

العيش مع العقوبات الدولية ، كفاكم التدخل في الشؤون العربية وإلا فالنقمة العربية آتية كالطوفان لا محال .

+ السيد فلاديمير بوتين – تهديد اوكرانيا بغزوها قد يؤدي إلى كارثة ، وإنتصارك في القرم وجورجيا وكازاخستان

لا يعني في كل مرّة تسلم الجرة .

+إلى قادة الأحزاب الكردية – إتفقوا على مرشحاً ليكون رئيسا للجمهورية مقبولاً من قبل الأكثرية البرلمانية .

+ السيد مقتدى الصدر – لا تستسلم لضغوط إيران وتمسّك بفوزك بالأغلبية البرلمانية وانتقاء رئيس الوزراء .

+ السيد بشار الأسد – ما حدث في الحسكة من تمرّد وهروب سجناء داعش ، يدل على هشاشة النظام الأمني .

+ إلى الإنقلابيين السودانيين – تسليم مقاليد الأمور لحكومة مدنية افضل طريقة لإنقاذ السودان وحفظ ماء وجهكم .

+السيد جو بايدن – اميركا فقدت هيبتها بتخليها عن التزاماتها وتعهداتها ، وأنت لا تهش ولا تكش ، فإلإستقالة أفضل .

+ السيد طيب اردوغان – الليرة التركية في الحضيض بسبب سياستكم الرعناء وتدخلكم في العراق وسوريا وقطر وليبيا ،

فأنت لست السلطان العثماني الجديد ، وزمن السلاطين قد ولّى .

السيد بوريس يلسن – تطلب التباعد الإجتماعي وتشترك في الحفل الجماعي ، فكيف تبرر للبرلمان يا ترى ؟

+ السيد محمد بن سلمان – إنفتاح السعودية شيء جيد جداً ولكن إلغاء كتب الكراهية وقبول الآخر المختلف هو الأصوب .

يكتبها – منصور سناطي

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط