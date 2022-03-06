بغداد تستثمر مؤتمراً دولياً مهماً لطرح الخلافات المائية

بغداد/ فراس عدنان

أمام العراق فرصة لطرح مشكلاته المائية مع دول الجوار خلال مؤتمر تنظمه بغداد انطلقت أعماله أمس، يناقش ملف المياه والمتغيرات المناخية بحضور دولي.

وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي، ان “أعمال مؤتمر بغداد الثاني للمياه انطلقت أمس برعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي نظّمته وزارة الموارد المائية، وموضوعه (المياه والمتغيرات المناخية)”.

وأضاف راضي، أن “هدف المؤتمر تحقيق التنمية المستدامة للموارد المائية في ظروف التغييرات المناخية التي عصفت بالعالم”.

وأشار، إلى أن “العراق تأثر بهذه المتغيرات، الذي صنّف بأنه أحد أكثر خمس دول تأثراً بالمتغيرات المناخية”.

ولفت راضي، إلى أن “أضرار العراق تمثلت بقلة الإيرادات المائية، في وقت أصبحت لدينا خبرات في التعامل مع هذا الملف سواء على الصعيد الخارجي أو الداخلي، والاجراءات المتعلقة بقطاع المياه من أجل تقليل الضرر”.

ورأى، أن “اللقاءات والتواصل وغيرها من انواع المباحثات مهمة جداً، كونها تعطي دعماً دولياً وعربياً واقليمياً لموقف العراق للحصول على حقوقه في المياه وتقاسم الضرر”.

وأكد، أن “هذا المؤتمر هو الثاني بعد أن عقدنا نسخته الأولى قبل نحو عام، وخرج بمجموعة توصيات تمت مناقشتها مع جميع الاطراف”.

وأردف، ان “الأمس قد شهد اليوم الاول للمؤتمر الثاني الذي هو امتداد لما توصلنا إليه في السابق، وما توصلنا إليه في السابق قد تم العمل عليه والتفاعل معه والمضي بخطوات مهمة وتحقيق جزء منها”.

ومضى راضي، إلى أن “الجهود الحالية تنصب على تحقيق التكامل والهدف هو ضمان حصة العراق من استحقاقاته للمياه”.

من جانبه، ذكر مستشار الوزارة عون ذياب، أن “أهمية المؤتمر تكمن في عرض ملف المياه؛ كونه يعدّ من القضايا الأساسية المهمة في العراق”.

وتابع ذياب، أن “المؤتمر هو الثاني، ونعمل على جعله تقليداً في كل سنة خلال شهر آذار، حيث أن العراق كان يعاني بشدة من موضوع المياه والنقص الذي كان يحصل نتيجة سببين وهما أننا بلد مصب ومياهنا تأتي من خارج البلاد، والسبب الثاني هو التغييرات المناخية الكبيرة”.

ولفت، إلى أن “جميع التقارير الدولية توصلت إلى نتيجة مفادها بأن التغييرات المناخية تؤثر على وضع المياه ويجب اتخاذ الاجراءات المناسبة لتلافي الاضرار في المستقبل”.

وشدد ذياب، على “اهمية عرض الملف بحضور مختصين من دول عدة”، متوقعاً “حصول لقاءات على هامش المؤتمر مع وفود دول المنبع لاسيما مع تركيا وإيران”.

ويواصل، ان “عقد المؤتمرات أمر يجري العمل به في مختلف دول العالم وله تأثيرات كبيرة كونها بالعادة تشهد حضور منظمات دولية”.

وأفاد ذياب، بأن “المتغيرات المناخية لم تأت من فراغ، بل هناك دول تسببت بها لاسيما الصناعية لاسيما الانبعاثات الغازية بوصفها السبب الرئيس في زيادة درجات الحرارة، بنحو يؤثر على الدول الهشة ومن بينها العراق”.

وزاد، أن “العراق يريد أن يوصل رسالة إلى العالم مفادها بأنه تحت تأثير هذه المتغيرات الحادة التي تسبب له بمشكلات بإمكانه أن يعطي معلومات عنها موثقة بالأرقام على نحو جعل هناك صعوبة في توفير مياه الشرب”.

وانتهى ذياب، إلى أن “اتفاقية الأنهر غير الملاحية تنص بشكل صريح أن على دول المنبع أن تستخدم مياهها بشكل منصف وعادل ولا تسبب ضرراً فادحاً بالآخرين، وعلى الرغم من عدم توقيع كل من إيران وتركيا على هذه الاتفاقية لكن هذا لا يعفيهما من هذا الالتزام كونه وصل إلى حيز التنفيذ”.

ويحاول العراق أن يتلافى أزمة المياه من خلال التواصل مع دول تركيا وإيران وسوريا، في وقت لوح باتخاذ اجراءات دولية للحفاظ على حصته من الأنهر.

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