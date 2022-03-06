تحذير من “مخطط كبير” وراء بناء الجدار الحدودي بين العراق وسوريا

كشف المحلل السياسي ماهر عبد جودة، الأحد، الأسباب الواقفة وراء بناء الجدار الحدودي بين العراق وسوريا، فيما أشار إلى أن مخططا كبيرا يقف وراء ذلك الأمر.

وقال عبد جودة إن “أمريكا ودول إقليمية تقوم بمخطط كبير من خلال بناء الجدار الحدودي مع سوريا لقطع الطريق أمام قطعات المقاومة والحشد الشعبي للمواقع الحدودية وخاصة في المثلث السوري العراقي الأردني للدفاع عن ارض البلد”.

وأضاف، أن “أمريكا وحلفاءها في المنطقة ستعمل على تقديم المساعدات المالية لبناء الجدار مع سوريا باعتبار ميزانية العراق غير قادرة على انجاز هذا المشروع الكبير”، مبينا أن “بناء الجدار فيه غاية سياسية رغم الحجج المقدمة بشان حماية الحدود من تسلسل الإرهاب”.

وأوضح عبد جودة أن” العراق لديه دول مجاورة أخرى كتركيا الداخلة في العمق العراقي بحدود 100 إلى 120 كيلو متر وتحتل أراضي عراقية بصورة مباشرة، بالإضافة إلى أن الإرهابيين يتسللون من كل مكان، لماذا يتم بناء الجدار فقط مع سوريا؟”.

وبين أن ” المشروع فيه مصالح سياسية وصراع دولي وإقليمي على الشأن المحلي”، مؤكدا أن “واشنطن تحاول استخدام مختلف الطرق للوقوف بوجه فصائل المقاومة والحشد الشعبي “.انتهى/25ر

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