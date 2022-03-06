خلال شهر شباط الماضي ..سوق الأوراق الماليَّة يتداول 49 مليار سهم

أشر تقرير سوق العراق للاوراق المالية لشهر شباط الماضي تداول أكثر من (49) مليار سهم، بقيمة تجاوزت (56) مليار دينار، بارتفاع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 8% في شهر شباط قياسا بشهر كانون الثاني 2022، وارتفاع قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 15%، بفعل ارتفاع أسعار الأسهم المتداولة بنسبة 3%.

المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية طه أحمد عبد السلام قال: إن «شهر شباط الماضي شهد تنظيم 19 جلسة تداول للتعامل بأسهم الشركات المساهمة المدرجة باستخدام الأنظمة الالكترونية منها نظام التداول الالكتروني ونظام الإيداع المركزي».

وأضاف أن «عدد الشركات المساهمة المدرجة بلغ 103 شركات عراقية، في حين لامس عدد الشركات المتداولة أسهمها (58) شركة مساهمة»، لافتا الى أنه «لم يتم التداول على أسهم (27) شركة مساهمة لاختلاف الأسعار المعروضة عن المطلوبة، وبلغ عدد الشركات الموقوفة عن التداول بقرار من هيأة الأوراق المالية (18) شركة مساهمة لعدم التزامها بتعليمات الإفصاح».

ارتفاع الصفقات

وأشار عبد السلام الى أن «الصفقات المنفذة بلغت (7770) صفقة، وان مؤشر أسعار الأسهم المتداولة في سوق العراق للأوراق المالية ISX60 أغلق في شهر كانون الثاني على 577 نقطة، وفي آخر جلسة من شهر شباط على 596 نقطة محققا ارتفاعا نسبته 3.3%”.

ولفت الى أن “مؤشر أسعار الأسهم المتداولة شهد ارتفاعا اعتبارا من منتصف شهر شباط بعد أن بدأت الشركات المساهمة بالافصاح عن نتائج الربع الرابع من عام 2021 وبدأت بعض الشركات في الإفصاح عن المركز المالي كما في 31/12/2021.

البنك الضامن

وبيّن عبد السلام أنه “استنادا الى الاجتماعات الثنائية بين رئيس هيئة الأوراق المالية ومجلس المحافظين وجه سوق العراق للأوراق المالية الدعوة الرسمية للمصارف العراقية Local Banks والعربية والأجنبية Global Banks لتقديم عروض تنفيذ خدمات البنك الضامن Custodians Bank بما يتلاءم مع تعليمات الحافظ الأمين الصادرة عن هيأة الأوراق المالية المحدثة عام 2021”.

وعرج على أن “مجلس المحافظين في جلسته الثانية اتخذ عدة قرارات منها مناقشة وإقرار مؤشرات تداول الأسهم لشهر كانون الثاني 2022، ومناقشة وإقرار ميزان المراجعة الشهري كانون الثاني 2022، فضلا عن مناقشة تقارير قسم الأنظمة الالكترونية ومركز الإيداع، وإقرار الإجراءات المطلوبة، ومناقشة وإقرار تقييم أداء شركات الوساطة لشهر كانون الثاني 2022”.

برنامج تدريبي

وأشار عبد السلام الى “المشاركة في البرنامج التدريبي ببورصة مسقط للاوراق المالية في سلطنة عمان، واستنادا الى مناقشات التعاون بين هيأة الأوراق المالية وسوق مسقط للأوراق المالية وبهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين سوق العراق للاوراق المالية وبورصة مسقط للأوراق المالية، نظمت البورصة برنامجا تدريبيا خلال شباط الماضي لعدد من مدراء الأقسام تضمنت تدريبات عن العمليات والمؤشرات والرقابة على التداول. والمخاطر والالتزام. والأنظمة والتطوير”.

ونبه الى أن “مجلس محافظي سوق العراق للأوراق المالية ومن خلال جمعية وسطاء سوق المال في العراق دعم تدريب 31 وسيطا و7 موظفين في جمعية المحليين الفنيين ESTA في جمهورية مصر – القاهرة ضمن إطار مذكرة التفاهم الموقع بين سوق العراق للأوراق المالية والبورصة المصرية بموجب اتفاقية التعاون بين البلدين التي وقعت عام 2020 في بغداد بين الحكومتين”.

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