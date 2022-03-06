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صحة الكرخ / افتتاح مستشفى السلام في العامرية المخصصة لعلاج مرضى جائحة كورونا 

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احمد عبد الصاحب كريم
برعاية معالي رئيس صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية الدكتور ( محمد هاشم العاني) و معالي وزير الصحة الدكتور (هاني موسى بدر العقابي) و القائم بأعمال سفارة جمهورية المانيا الاتحادية السيد (بيتر فيلتن) و بأشراف مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (سعد كامل اللامي) تم افتتاح مستشفى السلام في العامرية المخصصة لعلاج مرضى جائحة كورونا سعة (100) و التي تم تنفيذها من قبل صندوق اعادة الاعمار بتمويل من برنامج التعاون العراقي الالماني
و بين وزير الصحة الدكتور (هاني موسى بدر العقابي) ان افتتاح المستشفى يمثل اضافة كبيرة للوزارة من خلال زيادة اعداد المستشفيات و زيادة السعة السريرية و البنية التحتية من خلال دعم صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة بالتعاون مع وزارة الصحة و الحكومة الالمانية مؤكدا ان الوزارة واجهت جائحة كورونا بعزيمة كافة ملاكاتها الطبية و الصحية و الساندة و الادارية و الهندسية و قدمنا الكثير من الشهداء و المصابين جراء تفشي فيروس كورونا و الحمد لله نجحنا في استيعاب الزخم الكبير للمرضى و الاصابات و افتتاح الكثير العديد من المستشفيات و المختبرات التشخيصية بعد ان كان هناك مختبر واحد فقط اصبح الان لدينا (70) مختبر و كانت السعة السريرية في العناية المركزة (300) سرير اصبحت الان اكثر من (3500) سرير و نسبة الوفيات لا تتجاوز (١ %) مقدما شكره الى كافة الملاكات العاملين في دائرة صحة بغداد الكرخ على دورهم الكبير و تضحياتهم في مواجهة جائحة كورونا
و اضاف مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (سعد كامل اللامي) ان افتتاح المستشفى سيساهم في زيادة السعة السريرية في جانب الكرخ و كذلك تقديم الخدمات الطبية و الصحية لمرضى جائحة كورونا مؤكدا تم تجهيز المستشفى بأحدث الاجهزة الطبية و الاسرة و المستلزمات الطبية و الفندقية و المختبرات المتطورة و الاشعة التشخيصية و المستشفى مبنية بطرق انشاء حديثة عازلة للحرائق و مجهزة بجدران تتحمل درجات الحرارة العالية و مجهزة بمنظومة اطفاء الحرائق تحت الأرض اضافة الى مخارج الطوارى ومنظومة تنقية المياه و مولدات كهرباء و منظومة اوكسجين متكاملة كذلك تم رفدها بأكفأ الملاكات الطبية و الصحية و المختبرية و الساندة و الخدمية .
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