في ثاني حالة من نوعها خلال أيام .. إدارة PYD تحاكم ناشطاً بسبب منشور على فيس بوك

في ثاني حالة من نوعها خلال أيام ، انطلقت محاكمة ناشط سياسي كوردي غيابيا في غربي كوردستان (كوردستان سوريا) من قبل إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD بسبب منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي .

وسلمت ما تسمى هيئة النيابة العامة في كوباني (محكمة الشعب) عائلة الناشط السياسي الكوردي موسى بصراوي المقيم في دولة السويد مذكرة تبليغ لحضور جلسة المحاكمة.

بالصدد، قال الناشط السياسي الكوردي موسى بصراوي : ” تلقى أهلي في كوباني مذكرة تبليغ لحضوري محكمة الشعب حيث جاءت دعوى باسم الحق العام، وبتهمة السب والشتم”.

وأضاف ، أن ” ما تسمى بمحكمة الشعب سوف تصدر حكما غيابيا في حقي ، ولن يحضر أحد من عائلتي نيابة عني” .

الناشط بصراوي ، تابع بالقول : ” الذين يدعون أنهم محاكم للشعب عليهم أن يعيدوا النظر في هكذا دعاوى والتهم الزائفة، والأولى بهم أن يحققوا ويطبقوا العدالة في قضايا القتل التي حدثت في كوباني وسجلت ضد مجهول”.

مؤكداً ، أن ” هذه المحاكم بكوادرها وقضاتها لا تستطيع كم الأفواه، لأنها محاكم غير شرعية وغير مؤهلة لإصدار الأحكام”.

واعتبر بصراوي أن هذه المحاكمة “رسالة تهدف إلى بث الرعب والإرهاب بحقي وحق عائلتي وبحق النشطاء الكورد الآخرين”.

وشدد الناشط السياسي الكوردي موسى بصراوي ، على أن “هذه المذكرة بمثابة تهديد ضمني لعائلتي، بمعنى إما أن أسكت أو أنهم سوف يؤذون عائلتي في كوباني”.

وكانت النيابة العامة التابعة للإدارة الذاتية استدعت ، يوم الأربعاء ، الأكاديمي الكوردي فريد سعدون، على خلفية منشور له على موقع التواصل الاجتماعي ‹فيس بوك› انتقد فيه جودة الخبز .

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