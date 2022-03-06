مدحٌ متواضع لرسولنا صلى الله عليه وسلم
بقلم الشاعر عمر بلقاضي
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لكَ الحُبُّ العميمُ لك الثّناءُ … طريقتُك الهدايةُ والسّناءُ
أتيتَ العالمين بكلِّ خيرٍ … وقد سعِدَ الذين إليكَ فاؤوا
ولكنّ الجُفاةَ وقد تولَّوْا … مصيرُهمُ التّعاسة والشّقاءُ
أتوقُ إلى المديح لفَرْطِ شوقي … فيُثنيني التّضاؤُل والحياءُ
فكلُّ المدح مهما كان حيًّا … فشأنُك في الوجود له سماءُ
أتوصفُ بالشُّموسِ وأنت أسمى … بك الأرواح في الدُّنيا تُضاءُ ؟
حُروفي لا تُطيق أداءَ حقٍّ … لنورِ اللهِ ، يغلبُها البهاءُ
بهاءُ الرُّوحِ يُبهرُ والمُحيَّا … ضياءٌ في القلوب له ضياءُ
فمعذرةً رسولَ الله لمَّا … أقصِّر فاللِّسانُ به عياءُ
أتسعفني الحروفُ لمدح قلبٍ … وشائجه المكارمُ والوفاء؟ُ
به الإيمانُ روحٌ في الحنايا … نتيجتُه السّعادة والهناءُ
حنونٌ مشفقٌ يهدي البرايا … شريعتُه الحماية والشِّفاءُ
وذكرُ الله يملؤه سواء … أكانَ اليُسرُ أم نزلَ البلاءُ
لقد قاد الوجودَ إلى المعالي … وما أضناه كِبْرٌ أو رِياءُ
حبيبٌ للقلوب فترتضيه … ولو مَنعَ التَّكبُّرُ والجفاءُ
لقد صلى عليك الله دوما …ففي الذِّكر الحكيم له نداءُ
ألا صلُّوا على المحمودِ حمْدًا … تُردِّدُه البسيطةُ والسَّماءُتنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط