نازه العراقية هربت الى السويد نتيجة التحرش الجنسي وسوء المعاملة

خلال الساعات الأخيرة انتشر مقطع وحديث فيه ايحاءات جنسية للعراقية نازة على منصات التواصل الاجتماعي في مختلف المحافظات العراقية ودول الجوار ، وتحديداً دول الخليج العربي ، وقد لاقى الموضوع تفاعلاً واسعاً على منصة تويتر.

وسبق أن كشفت الفنانة نازه العراقية، عن الكثير من الأسرار في حياتها الخاصة وقد تحدثت عن مراحل طفولتها السيئة والتي قد عايشتها. وقد كشفت أن اسمها الحقيقي هو “شيماء” ، لكن اسمها المسرحي مبني على أول عمل فني قامت ببطولته في العراق.

كما كشفت في مقابلة تلفزيونية أنها كانت تعيش طفولة قاسية في العراق وتعرضت للعنف والضرب لمدة 15 عامًا ، على غرار ما تعرضت له تلك الفتاة ؛ نشأت في دار للأيتام منذ أن كانت طفلة، ومارست الجنس مبكرا.

وأضافت الفنانة العراقية أنها دخلت ملجأ على أساس وفاة والدتها ووالدها في السجن، ثم جاءت أسرة عراقية مسلمة لتبنيها لعدم إنجابها أطفال.

لاحظت أنها كانت تعيش معهم طفولة سيئة، وكانت تقول: “أتمنى لو لم أكن وفضلت البقاء في دار الأيتام … كنت أعيش في بغداد وعندما وصلت قبل 10 سنوات ، كان الأب الذي ربيني وافته المنية ، ثم تفاجأ أحد أقاربه وقتها بأن هذه العائلة ليست عائلتي الحقيقية .

فيما يتعلق بانتقالها للإقامة في السويد ، قالت إنها أخبرت والدتها التي قامت بتربيتها في عام 2015 برغبتها في السفر؛ ولأنها لا تستطيع العيش في العراق. وأكملت: “تبريري أنني ما زلت ممثلة، والجمهور يعرف ذلك ، والممثلة في العراق تتعرض للتنمر والاستخفاف. كنت أسمع كلمات سيئة وتحرش جنسي في كل وقت . لأنني كنت أعرف أنني ممثلة “.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط