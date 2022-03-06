وفد وزاري إلى طهران لحلحلة أزمة الكهرباء الأسبوع المقبل

بغداد/ حسين حاتم

من جديد تعتزم الحكومة العراقية ارسال وفد مفاوض الى الجانب الإيراني لحلحلة “أزمة الكهرباء”، وبحسب وزارة الكهرباء سيزور الوفد الذي يضم وزراء الكهرباء والمالية والنفط ومدير عام المصرف العراقي للتجارة، ايران لبحث إمكانية تسديد الديون وإطلاق امدادات الغاز.

فيما اشارت الى أن انحسار التدفقات من الجانب الإيراني ما زال مستمراً، بالمقابل دعا مختصون بشؤون الطاقة الى استخدام مصادر بديلة عن الغاز، لضمان توفر الكهرباء.

وتسعى الحكومة العراقية من وراء هذه الاتفاقيات إلى تجاوز نقص الطاقة الكهربائية الذي تعاني منه البلاد منذ عقود، رغم صرفها عشرات مليارات الدولارات على هذا القطاع، خلال السنوات الماضية. ولغاية الآن، يعتمد العراق على الغاز الإيراني لتغذية محطات إنتاج الكهرباء، إضافة إلى استيراد 1200 ميغاواط من إيران.

ويقول المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي لـ(المدى)، إنه “بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تم تشكيل وفد حكومي يضم وزراء الكهرباء والمالية والنفط ومدير عام المصرف العراقي للتجارة للتفاوض مع الجانب الإيراني بشأن عقود امدادات الغاز وتوقيتات الاطلاقات الأسبوع المقبل”.

وأضاف العبادي، “بعد زيارة الوفد والتفاوض سيسدد العراق جزءا من الديون المتراكمة الى الجانب الإيراني”، مشددا على “إمكانية عودة الاطلاقات الغازية من ايران الى العراق استعدادا للصيف”. واشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء الى أن “قيمة الديون المتراكمة بلغت مليار و692 مليون دولار”، مبينا ان “الوفد يبحث إمكانية تسديد الديون على نحو دفعات سنوية على مدى ثلاث سنوات او تسديدها دفعة واحدة بعد اطلاقات المستحقات من الغاز الإيراني بشكل كامل”.

وأردف، أن “انحسار التدفقات من الجانب الإيراني ما زال مستمراً، ويفترض أن تجهز إيران العراق يومياً بما لا يقل عن 45 مليون متر مكعب وما زال التجهيز بحدود 8 ملايين فقط، ونحن لدينا إمكانية لإضافة 8000 ميكاواط للشبكة الوطنية لكن شريطة توفر إمدادات الوقود”.

وفي ما يخص التفاوضات مع الجانبين القطري والسعودي أوضح العبادي، أنه “بعد زيارة الوفد العراقي الى الجانب القطري أبدى الأخير استعداده الى توريد الغاز بكميات محددة لسد النقص الحاصل بالغاز الإيراني”. وتابع، “تفاوضنا مع الجانب القطري يتطلب جملة من الخطوات الستراتيجية تبدأ بتعاون وزاري من قبل المالية والنفط والنقل لإنشاء منصات للغاز وشبكات انابيب تربط الخطوط الناقلة للغاز”، مبينا أن “الامر يتطلب وقتا من سنة الى 14 شهرا لتصدير الغاز من قطر الى العراق”.

بدوره يقول الخبير في شؤون الطاقة بلال الخليفة لـ(المدى)، إن “الحكومة تفتقر الى الخطط البديلة عن استيراد الغاز المتمثلة باستثمار الغاز داخل العراق واستخدام المصادر البديلة كالطاقة الشمسية”. وأَضاف الخليفة، أن “العراق يحرق كميات من الغاز المصاحب أثناء استخراج النفط الخام يوميا 1400 مليون قدم مكعب، وسنويا 17 مليار متر مكعب”.

وأشار الى أن “العراق لا يستطيع الاستغناء عن الغاز المستورد كون استغلال غازه المصاحب لن يسد حاجة محطاته لتوليد الطاقة الكهربائية التي تصل إلى 33 ألف ميغاواط”.

ومضى الخبير في شؤون الطاقة الى أن “الكهرباء تعاني من عدة مشاكل إدارية منها ما يتعلق بالجباية إضافة الى الترهل بعدد الموظفين والفساد المستشري داخل الوزارة جميعها تمنع القطاع الكهربائي من النهوض”.

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