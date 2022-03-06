وقفة مع المجموعة الشعرية ( ارتطامات  …. وغبار الازمنة ) للكاتب مهدي قاسم

يتميز الكاتب والاديب الاستاذ ( مهدي قاسم ) بالنشاطات المتنوعة والمتعددة . بالجهد المثابر الدؤوب . فهو الكاتب المقال السياسي الوطني , بشكل يومي في موقع ( صوت العراق ) وهو الشاعر في القصيدة النثرية , والسارد في القصة القصيرة , والمترجم للنصوص الشعرية للشعراء من هنغاريا ( المجر ). وهذه المجموعة الشعرية في القصيدة النثر , تنفض غبار الأزمنة عن احلك فترة في تاريخ العراق . القصائد كتبت في فترة 1985 – 1990 , أي أنها خرجت من جمهورية الخوف , والغبار الخانق آنذاك , وهي تحمل روح شبابية متمردة على الواقع آنذاك , في لغتها الحادة في التناول والطرح في مواضيع رئيسية ساخنة مثل : السياسية والجنس والحب . نجده يطرحها بقوة , وخاصة أنه عاش تجربة حياتية بالمعاناة في بلدان عربية مختلفة بعد هروبه من جمهورية الخوف والرعب , فذهب الى لبنان واليمن حتى بعد ذلك استقر في هنغاريا , ووجد الحياة مختلفة. ولكن غبار الماضي وكوابيسه ظل حاملها كظله , غبار السنوات العجاف من الدمار والخراب . ومن هذا المفهوم نفهم الغضب الشديد الذي يحمله ضد الانظمة الطاغية والدكتاتورية , واولها النظام الدكتاتوري الساقط , الذي دمر العراق في حروبه العبثية و الصبيانية , اضافة الى سوط الإرهاب القاسي والشديد على المواطن . قصائده تحمل روح الشباب الذي خرج من عنق الازمات الحياتية المدمرة , ليدخل في طور حياتي جديد , لكن يبقى هاجس الخوف والقلق راسخاً في أعماقه, ولا يمكن أن تفتتها الحياة الجديدة في ملذاتها وشهواتها في الحب الايروتيكي . ويبقى هاجس الوطن يحتل الموقع الأول في عقله وروحه في قصائده النثرية , ويهزه الشوق والحنين , ويصب نار غضبه في الحارق على كل طغاة العالم . وهذه المجموعة الشعرية تحمل اللغة الحادة في الشطرين الحب ( الايروتيكي ) والجانب السياسة :



1 – جانب الحب الايروتيكي : بكل تأكيد متأثراً في المناخ الجديد في رحلة الحياة , وهو يضع أمتعته في هنغاريا ومؤثرات الحياة المفتوحة في العالم الجديد . الجسد والمتعة والسرير للغزلان على ضوء الفجر , ليتذوق نبيذ الغزلان فيصبح الفم ساقية النبيذ , في نشوة الاشتهاء .



تشرقين فيَّ

عارية كجسد فجر



يعلو سريري



ببرار وينابيع



كأن عريكِ



مظلة ضوء تتفتح



بجزر



بغزلان



بطواويس .



———–



أثقب فخار النبيذ



بين هضاب نهديكِ



فيستحيل فمي ساقية



وتخطفني السكرة إلى أبراج الأبدية



ليخضر جسدكِ بالزنابق



وأنا بالطفولات ……



——————-



المرأة في إشراقتها الأولى



كشمس ربيع وأول نجوم فجر



المرأة في انطفائها الدائم



كمساء طول , متشحاً بالكآبة .



× التناقض الصارخ بين كرنفالات المدن , تلك التي زاهية بالجمال والعشاق والحب والجسد في الاشتهاء والرغبة في صالوناتها برماح الرعشة .



تلك المدن التي كانت مثل كرنافالات



تمنح نفسها لعشاقها



مثل عاهرات بابليات ؟



النساء الحنونات اللواتي



كن يرفعن الجسد برماح الرعشة ؟



الأوقات الطيبة التي كانت



مثل كونتيسة ترفع أنخاب البهجة



في صالونات الرغبات ؟



× وبين كرنافالات المدن في جنرالات الكوارث في حروبهم , التي تدفع مدنهم الى الخراب والدمار . وتكون مدن المجاعة والتوابيت . تكون مدن المقابر . لكن ثمة مدن تعلن عصيانها ضد الموت , ولا تريد أن يكون مطافها الأخير المقبرة .



جنرال الكوارث حزين هذا المساء



لأن حربه قد أنتهت اليوم,



وهذا الأمر يضجره كثيراً ,



ففي ذاكرته مازالت



ثمة مدن تحن الى دمارها ……



بينما على مشارف قرى تلتهمها الجراثيم والمجاعة



تصطدم قطارات محملة بتوابيت تعلن عصيانها ,



لأنها حتماً لن تذهب الى المقبرة



2 – الجانب السياسي :



هاجس الخوف والقلق يدق بقوة , بل يصهل بشدة داخل ذاته , حتى وهو في عرين الغربة , هاجس التوتر يرن بشدة وفي موته اليومي . وكل فجر هو ولادة جديدة .



بسياط من البروق



تقودين جياد الرعود



في حقول جسدي



لأستيقظ على حمحمات . وصهيل,



لأن موتي اليومي , هو قيامات دائمة



لابتهالات الفجر لولادة اليوم ,



في أسفاره الغامضة لختام المساء



وهو يجمع في سلته المثقوبة



كالآمال والخيبات ,



ليرميه لشحاذي القبور , لليل المتوتر



× وكذلك هاجس الخوف من الغد , أن يعيد الخوف كوابيس الماضي , الخوف من لا شيء ربما من المجهول .



الخوف من الماضي بكوابسه المندفعة ,



ومن المستقبل , لأنه غامض , وعديم الجدوى ,



الخوف ممن لا شيء , ومن شيء مجهول لأنه سيباغتك مثل أفعى



أثناء سهومك في الاستغراق ,



الخوف من إمرأة , لأنك ستكون محكوماً بعبأها ,



وخوف من أنك ستبقى بلا إمرأة ,



× هاجس الشوق والحنين على فجيعة العراق القائمة , وهو يتدلى من صنارة الألم , لا يصرخ ولا يستفيق , ماذا حدث للعراق ؟ يتساءل بالدهشة .



على مشارف لفجيعة مقيمة ,



تطلعت الدهشة الى العراق ,



وهو يتدلى من صنارة الألم ,



دهشت الدهشة مندهشة ,



وقالت : ما لهذا العراق



لا يصرخ , لا يستفيق ,



× الحالة المرعبة في العراق , اصبحت كالمطرقة تضرب الرأس للفجيعة , واصبحت الحياة مغلفة بالخوف حتى من النوم , خشية من مجيء زوار الفجر . انعدم الفرح من الحياة , واصبح الانسان كأنه مفطوم على الحزن المقيم , فالخوف والموت أصبح سمة الحياة ترافق الانسان منذ الطفولة كأنه مرمي في زاوية الزمن المفقود , لذلك تصهل خيول الرحيل .



الخوف من الخوف , لأنه يجتاح دمك قبل قهوة الصباح ,



ويطن في رأسك قبل كأس المساء ,



الخوف من النوم ,



لأنه يستحيل الى مشانق للنعاس :



الخوف من الحزن ,



لأنه طويل مثل ألم راسخ ,



الخوف من الفرح ,



لأنك مفطوم على الحزن المقيم ,



وحدة الموت لايثير الخوف ,



لأنه نديمنا المترصد



منذ الطفولة ,



وضيفنا المباغت ,



بدناميت الوقت



وخيول الرحيل .



جمعة عبدالله

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط