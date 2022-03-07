أمانة بغداد تعلن فتح شوارع مغلقة غربي العاصمة

أعلنت أمانة بغداد، أمس الاحد، عن اتفاق مع مكتب القائد العام للقوات المسلحة على فتح أزقة مغلقة غربي العاصمة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموظفين الذين يسحمون بالمخالفات.

وذكر بيان للأمانة، تلقته (المدى)، أن “أمين بغداد علاء معن، أعلن التنسيق مع السكرتير العسكري للقائد العام للقوات المسلحة وقيادة عمليات بغداد لفتح الازقة المغلقة ورفع الكتل الكونكريتية المحيطة بالفوج الرئاسي في حي العامل غربي العاصمة”. وأضاف البيان، أن “ذلك جاء خلال جولة ميدانية له للاطلاع على اعمال تطوير واكساء محلة ٨٠٣ و ٨٠٧ و ٨١٧ وشارع الشلامجة في حي العامل ولقائه عدداً من المواطنين”.

وأشار، إلى ان “امين بغداد اكد خلال متابعته لأعمال تطوير محلة ٨٠٧ بحي العامل انجاز مد القالب الى ٤٤ زقاقا واكساء تعديلية ٢٣ زقاق وسطحية ١٨ زقاق ضمن حملة التطوير الجارية بحي العامل”.

وأوضح البيان، أن “العمل ضم محلتي ٨٠٣ و٨٠٧ وشارع الشلامجة وشارع ٩ نيسان و محلة ٨١٧ مع الشارع الرئيسي لها ويعلن قرب تطوير محلات ٨٠١ و ٨١٣ و ٨١٥ ضمن حملة الاكساء الكبرى في اطار مشروع نهضة بغداد”.

ولفت، إلى أن “امين بغداد وجه الدائرة البلدية خلال متابعته اعمال التطوير والاكساء بضرورة ازالة جميع التجاوزات والمشوهات وعدم السماح بالحاق الاضرار بالأرصفة والطرق المعبدة”.

وأوضح البيان، أن “معد اتفق مع رئيس مجلس القضاء الاعلى على اتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة بحق الموظفين المتقاعسين عن اداء واجباتهم في حال سماحهم بالمخالفة وعدم تطبيق القانون البلدي بحق المخالفين وازالة المخالفات والتجاوزات في مراحلها الاولية للحد من ظاهرة التجاوز على الارصفة والطرق العامة التي شوهت مظهر المدينة والحقت اضرارا بالغة ببنيتها التحتية”.

ومضى البيان، إلى “اتفاق الامين مع السكرتير العسكري للقائد العام للقوات المسلحة وعمليات بغداد لفتح الازقة المتعامدة على شارع (١١) في محلة ٨٠٧ وكذلك رفع الكتل الكونكريتية عن محيط الفوج الرئاسي، وبإنشاء متنزه جديد لأهالي محلة ٨٠٧ بعد اكمال اعمال الاكساء والتطوير للمحلة”.

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