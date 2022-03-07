أمين بغداد يوجه بفتح شارع مغلق منذ 2003

وقالت الأمانة في بيان إن أمينها أجرى جولة للاطلاع على الواقع الخدمي لمنطقة الغزالية رفقة عضو مجلس النواب (محمود القيسي) كما التقى عدداً من الاهالي ووجه بعدة اجراءات عاجلة.

وأشار معن إلى أن “منطقة الغزالية تعاني من قلة الخدمات بسبب التخصيصات المالية”.

وأضاف، “اتفقنا مع السكرتير العسكري للقائد العام للقوات المسلحة بفتح شارع ٣٥ المعروف بشارع الوقف السني ضمن محلة ٦٤٩ بمنطقة الغزالية المغلق منذ عام ٢٠٠٣ “، مشيراً الى ان “امانة بغداد ستعمل على تطوير الشارع ليكون طريق نظامي بجانبين وبشكل جميل مع نصب اعمدة الانارة مع تأهيل المناطق المفتوحة لتكون حدائق عامة”.

ولفت أمين بغداد إلى، أن “منطقة الهياكل محلة ٦٥٧ تعاني من البنى التحتية بعد انجاز المقطع الاول وعدم اكمال المقطعين الثاني والثالث بسبب التخصيصات المالية ووجهنا بلدية المنصور ودائرة مجاري بغداد بالمضي بتنفيذ ما تبقى من شبكة المجاري وفق الاجراءات القانونية والجدول الزمني المناسب واعتماد المواصفات الفنية العالية ومن ثم اكمال باقي اعمال التطوير المتمثلة بالاكساء”.