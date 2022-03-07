إدارة الكرخ توضح سبب تهالك أرضية ملعب “الساحر أحمد راضي”

كشف نادي الكرخ الرياضي، سبب تهالك أرضية ملعبه “الساحر أحمد راضي”.

وذكر النادي في بيان ان “بطولة تربيات العراق بكرة القدم تتواصل على ملعب الساحر احمد راضي بنادي الكرخ وبواقع 16 مباراة خلال ثمانية ايام”.

وأضاف البيان انه “لمن يحاولون الانتقاص من ارضية الملعب… كيف يتم ادامة الملعب امام هذا الزخم من المباريات والملعب هو اساسا تابع للوزارة من الناحية الادارية ولا يمكن رفض طلبها وواجب عليه التعاون في موضوع احتضان نشاطات الوزارة الرياضية والمساهمة فيها”.

وتابع النادي “سؤالنا للذين يستهدفون ادارة النادي، بحق ومن دون وجه حق من اجل ارضاء المسؤول والحصول على منافع ومكاسب وقتية ورخيصة.. اين انتم من الملاعب الاخرى والتي لا تصلح لإقامة المباريات وبعضها تارتان؟ .. الكرخ حاضنة للرياضة ورافد مهم للمنتخبات العراقية”.

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