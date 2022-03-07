Posted on by

إغلاق ثلاث دوائر حكومية في ذي قار

أقدم خريجون، أمس الاحد، على إغلاق ديوان محافظة ذي قار ودائرتين نفطيتين مطالبين بالتعيين. وقال مراسل (المدى) ان “المتظاهرين أغلقوا ديوان محافظة ذي قار ومنعوا الموظفين من الدخول اليها”.

وأضاف المراسل، ان “المتظاهرين أغلقوا ايضا شركة المنتجات النفطية في ذي قار ومنعوا الموظفين من دخولها كما اغلقوا مبنى شركة نفط ذي قار”.

وبين المراسل ان “هذه الخطوة كانت نتيجة التسويف والمماطلة من قبل المسؤولين وعدم الاستجابة للمطالب في الوقت الذي تمت الاستجابة لمطالب اخرين”. ولطالما يغلق المحتجون الدوائر الحكومية في ذي قار تعبيراً عن غضبهم لتجاهل مطالبهم من قبل الجهات الرسمية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close