إغلاق ثلاث دوائر حكومية في ذي قار

أقدم خريجون، أمس الاحد، على إغلاق ديوان محافظة ذي قار ودائرتين نفطيتين مطالبين بالتعيين. وقال مراسل (المدى) ان “المتظاهرين أغلقوا ديوان محافظة ذي قار ومنعوا الموظفين من الدخول اليها”.

وأضاف المراسل، ان “المتظاهرين أغلقوا ايضا شركة المنتجات النفطية في ذي قار ومنعوا الموظفين من دخولها كما اغلقوا مبنى شركة نفط ذي قار”.

وبين المراسل ان “هذه الخطوة كانت نتيجة التسويف والمماطلة من قبل المسؤولين وعدم الاستجابة للمطالب في الوقت الذي تمت الاستجابة لمطالب اخرين”. ولطالما يغلق المحتجون الدوائر الحكومية في ذي قار تعبيراً عن غضبهم لتجاهل مطالبهم من قبل الجهات الرسمية.

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