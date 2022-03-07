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الخارجية العراقية : نتابع أنباء احتجاز عراقيين في أوكرانيا

الخارجية العراقية لـRT: نتابع أنباء احتجاز عراقيين في أوكرانيا

أكد أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أن الوزارة تتابع أنباء احتجاز عراقيين في أوكرانيا.

وقال الصحاف لـRT: لم يتأكد لنا حتى الآن بشكل موثوق ورسمي احتجاز عراقيين من قبل مسلحين أوكرانيين في منطقة سومي، لكننا نتابع الأمر مع السلطات الرسمية وعميد الجالية العراقية و شخصيات عراقية عبر سفارتنا في كييف للوقوف على حقيقة ما يتم تداوله.

وأضاف أن “سفارة العراق في كييف تجري اتصالات مع الجالية العراقية والسلطات الأوكرانية للتأكد من الأنباء التي أفادت باحتجاز عراقيين في مدينة سومي”.

وأشار إلى أن “منطقة سومي محاصرة عسكريا وهناك عشرات العائلات العراقية فيها، ونستعين بكل وسائلنا المتاحة للوقوف على سلامتهم مما يمرون به”.

وتناقلت وسائل الإعلام أمس السبت أنباء عن احتجاز مسلحين قوميين أوكرانيين تسعة عراقيين في مدينة سومي الأوكرانية.

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