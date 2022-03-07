الرئيس العراقي يشدد على تشكيل حكومة جديدة وعدم تعطيلها

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أكد الرئيس العراقي برهم صالح ضرورة تلبية الاستحقاقات الوطنية الدستورية بتشكيل الحكومة الجديدة وعدم تعطيلها، مشيرا إلى أن مهام مجلس النواب الجديد والحكومة التي ستنبثق عنه ستكون جسيمة، كونها جاءت بعد انتخابات مُبكرة استجابة لحراك ورأي عام شعبي واسع يُقر باستحالة استمرار الوضع الراهن وأهمية تصحيح المسارات والتركيز على الإصلاح ومكافحة الفساد.

ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس العراقي، الأحد في قصر السلام ببغداد، مع نخبة من رؤساء وعمداء وأساتذة الجامعات العراقية من مختلف المحافظات، حيث بحث سير عمل التعليم العالي إلى جانب الأوضاع السياسية.

وقال صالح “إن الحاجة الملحة للحكم الرشيد عبر عقد سياسي واجتماعي جديد ليس مطلبًا ترفيًا بل ضرورة حتمية تفرضها الظروف السياسية والاقتصادية الداخلية والتطورات الإقليمية والدولية المُتسارعة”، لافتا إلى أن صياغة هذا العقد يكون بمشاركة الرأي العام الوطني بفعالياته السياسية والأكاديمية والاجتماعية.

وأضاف أن غياب العراق عن دوره المحوري في المنطقة خلال العقود الأربعة الماضية بسبب أزماته الداخلية انعكس على عدم استقراره الداخلي وانسحب إلى كل المنطقة، موضحا أن الجهود المبذولة حققت تطوراً كبيرا في إعادة العراق لدوره الريادي الطبيعي في المنطقة عبر مسار وطني.