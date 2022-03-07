الزعيم تخطى العميد المستسلم برباعية

بسهولة متناهية وبأقل مجهود، عبر السد حامل اللقب فريق الأهلي برباعية دون رد في المباراة التي جرت بينهما مساء امس باستاد جاسم بن حمد بنادي السد في افتتاح مرحلة ربع النهائي لبطولة كأس الأمير المفدى في نسختها الـ 50.

وسجل الرباعية السداوية عبد الكريم حسن واندريه ايوا وتاباتا واكرم عفيف في الدقائق 3 و5 و76 و78

وتأهل الزعيم الى المربع الذهبي لاغلى الكؤوس وينتظر الفائز اليوم من مباراة الدحيل مع السيلية والمقرر اقامتها 14 الجاري.

المباراة جاءت من جانب واحد لصالح الزعيم خاصة في الشوط الاول، بينما اختفى العميد تماما واستسلم مبكرا ولم تظهر له اية خطورة الا في الشوط الثاني، ولم يجد السد اي مقاومة رغم غياب نجميه حسن الهيدوس وبغداد بونجاح للاصابة، وصال وجال وتلاعب به وبدفاعه، ولو استغل الفرص التي اتيحت له لسجل ايضا كعادته رقما قياسيا من الاهداف لكنه اكتفى بالرباعية.

كعادته اندفع الزعيم وراء الهجوم وكعادته نجح في هز الشباك مبكرا بالهدف الاول بعد مرور دقيقتين من خطأ جهة اليمين وصلت على رأس عبد الكريم حسن وسط دفاع الاهلي خطفها داخل الشباك، ولم يترك السد منافسه يلتقط انفاسه وباغته بالهدف الثاني بعدها بثلاث دقائق ايضا من ضربة رأس لاندريه ايوا بعد تمريرة اكرم العرضية.

استسلم العميد مبكرا وترك زمام الأمور للزعيم الذي سيطر تماما على مجريات اللعب، وكان قريبا من اضافة المزيد من الاهداف لولا ان لاعبيه اهدروا الفرص بلا اي مبرر.

تحسن اداء الاهلي نسبيا في الشوط الثاني وحصل على فرصتين، الاولى من تسديدة قوية غير متوقعة من عبد الله السليطي انقذها مشعل برشم بصعوبة بالغة لركنية في الدقيقة 58، والثانية ايضا من تسديدة ارضية لعبد الرشيد اماروا انقذها ايضا مشعل لركنية في الدقيقة 76، وبين هاتين الفرصتين نجح الزعيم في العودة لشباك العميد وخطف الهدف الثالث من عرضية وصلت تاباتا سددها مباشرة في الشباك، واختتم اكرم الرباعية في الدقيقة 78 من تسديدة مفاجئة خدعت الحارس.