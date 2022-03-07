الطعن بنص قانوني يميّز بين الرجال والنساء

نظمت العشرات من الناشطات النسويات، امس الاحد، وقفة احتجاجية امام المحكمة الاتحادية في بغداد، للمطالبة بتعديل مواد في قانون العقوبات. وقال مراسل (المدى)، ان “ناشطات في منظمة حرية المرأة في العراق نظمن وقفة احتجاجية امام المحكمة الاتحادية/ في الحارثية”.

وأضاف المراسل، أن “الناشطات طالبن بإلغاء المادة ٤٠٩ وتعديل المادة ١٢٨ من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩”.

وأوضح، أن “هذه المادة تتعلق بجرائم الشرف، التي تسمح للجاني بالحصول على تخفيف من العقوبة يصل إلى الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات”.

وبين المراسل، أن “المنظمة قدمت طعناً أمام المحكمة الاتحادية العليا من أجل الغاء هاتين المادتين بوصفهما انتهاكاً واضحاً لحقوق المرأة وتمييزاً عن الرجال”.

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