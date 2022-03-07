القضاء اللبناني يعرب عن شكره لنظيره العراقي بشأن مبادرة التبرع

اعرب مجلس القضاء الاعلى اللبناني ، عن شكره للقضاة العراق على مبادرتهم في التبرع من رواتبهم ومالهم الخاص الى زملائهم القضاة في لبنان .

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى في العراق ،، ان رئيس مجلس القضاء الاعلى في لبنان القاضي سهيل عبود، وجه الشكر إلى قضاة العراق على مبادرتهم في التبرع من رواتبهم ومالهم الخاص الى زملائهم القضاة في لبنان انسجاما مع قرار مجلس وزراء العدل العرب الصادر بناء على مبادرة من العراق في انشاء صندوق تعاضد القضاة. مشيرا في رسالته وجهها الى رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان ، إلى أن الازمة التي يمر بها لبنان والقضاء اللبناني شكلت مناسبة لاظهار عمق علاقة التضامن بين القضاة وهذه المبادرة تمثل خطوة جديدة في مسار التعاون بين البلدين.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط