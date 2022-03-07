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النزاهة الاتحادية تكشف اختلاساً بقيمة مليار ونصف المليار دينار في شركة نفط ميسان

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ضبطها حالات اختلاسٍ بمبلغ يصل الى قرابة مليار ونصف المليار دينار ومغالاة في الأسعار في مُحافظة ميسان (جنوب العراق).

الدائرة أفادت بأنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق ميسان، الذي قام بالانتقال إلى شركة نفط ميسان – الهيئة الماليَّة – قسم حسابات الأفراد، تمكَّن من ضبط عددٍ من المسؤولين في الشركة؛ على خلفيَّة اختلاس مبالغ ماليَّةٍ تجاوزت(1,320,000,000) مليار دينار عبر تكرار صرف مستندات رواتب وإيفاداتٍ لمُوظَّفي الشركة”.

وأضافت إنَّ” العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط مسؤول قسم حسابات الأفراد، ومسؤول تحضير مستند الصرف، فضلاً عن مُدقِّق الشركة، وأحد مُوظَّفيها وأوليَّات مُستندات الصرف المُكرَّرة كافة”.

وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ، كشف الفريق الذي انتقل إلى دائرة الصحَّة في المُحافظة عن وجود مُغالاةٍ بأسعار الشراء والصيانة لمُستلزمات منظومة الدفاع المدني في دائرة الصحَّة، إضافة إلى مُخالفاتٍ للضوابط والتعليمات رافقت عمليَّـة شراء المُستلزمات.

وأوضحت الدائرة أنَّه” تمَّ تنظيم محضري ضبط أصوليَّين في العمليَّتين، اللتين نُفِّذَتا بناءً على مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ميسان، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفقاً لأحكام المادَّة (315) من قانون العقوبات”.

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