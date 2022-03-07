بولندا: لن نزود أوكرانيا بالمقاتلات

وجاء هذا التأكيد بعد تقارير إعلامية أمريكية ذكرت أن الولايات المتحدة و بولندا تدرسان توفير طائرات حربية ل‍ أوكرانيا ونقل مقاتلات بولندية “ميغ” و” سوخوي ” سوفيتية الصنع إلى القوات الأوكرانية ليرسل الطرف الأمريكي مقاتلات “ F-16 ” إلى بولندا تحل محلها.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مقابلة مع “NBC” أن بلاده تبحث مع بولندا مثل هذا الاتفاق.

وأكد الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق أن أي تدخل في العملية العسكرية الروسية من أي بلد كان، سيعتبر انخراطا في الحرب بما يحمله ذلك من تداعيات على أوروبا والعالم برمته.

من جهتها، حذرت وزارة الدفاع الروسية من أن السماح لطائرات حربية أوكرانية باستخدام مطارات دول أخرى قد يعتبر مشاركة من تلك الدول في النزاع المسلح.