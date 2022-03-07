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تظاهرات خريجين في العمارة للمطالبة بفرص عمل

خرج المئات من الخريجين التربويين، أمس الاحد، بتظاهرات حاشدة في مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان، للمطالبة بشمولهم بالعقود الوزارية اسوة بأقرانهم من المحاضرين، وقطعوا بتظاهراتهم الشوارع الرئيسية في المدينة. وقال مراسل (المدى)،

ان “المتظاهرين أكدوا مواصلة التظاهرات لحين تحقق جميع مطالبهم وشمولهم بالعقود الوزارية اسوة بأقرانهم المحاضرين”. ورفع المتظاهرون “لافتات واعلام عراقية ورددوا الهتافات والشعارات وأطلقوا الاهازيج الحماسية”. يشار إلى أن محافظات العراق تشهد بشكل يومي تظاهرات للخريجين يطالبون فيها بالحصول على فرص عمل، في وقت يقول مسؤولون حكوميون أن الوضع الاقتصادي الحالي لا يسمح بمزيد من الدرجات الوظيفية.

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