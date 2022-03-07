رئيس إقليم لاتسيو في مهمة تنطلق في إكسبو 2020 دبي غدا

رئيس “لاتسيو” وأبرز مؤسسات إيطاليا الاقتصادية يشاركون في سلسلة فعاليات بـ”إكسبو 2020″

روما/ وكالة نوفا

تبدأ مهمة نيكولا زينغاريتي، رئيس إقليم لاتسيو، في إكسبو دبي 2020 بكامل طاقتها. إذ تنطلق غدا الاثنين في قاعة المؤتمرات بفندق جراند ميلينيوم الخليج التجاري في دبي، سلسلة الفعاليات الإقليمية المقرر انعقادها في الفترة من 7 لـ 9 مارس في المعرض العالمي، لمد جسور التواصل بين إقليم لاتسيو ودول الخليج، مما يوضح استراتيجيات النمو والتنمية في المنطقة وتوفير فرصة شراكة لأنشطة الإنتاج في أراضي الإقليم والمستثمرين العرب المحتملين، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وغدا الاثنين، يشارك في اجتماع “محور أعمال إقليم لاتسيو – بوابة الاسواق العربية لشركات لاتسيو” ممثلين من النظام الإيطالي في الإمارات، وغرفة التجارة الإيطالية في الإمارات، ووكالة التجارة الايطالية، و«ساتشي» وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية في دبي، الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتقديم نظام الدولة للإمارات السبع التي تتكون منها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفر بيانات الاقتصاد الكلي والاتجاهات التجارية وآفاق التعاون الدولي بين إيطاليا والعالم العربي.

ويواصل الوفد الإقليمي عمله في فترة ما بعد الظهر مع “يوم لاتسيو” في مدرج جناح إيطاليا، حيث سيتم عرض فيديو بعنوان “عجائب لاتسيو الأبدية – قصة الرحلة العظيمة، مع نظرة ثاقبة نحو المستقبل”، وهو مخصص لتوضيح خطة السياحة والمنطقة لإعادة إطلاق قطاع تأثر بشكل خاص بالوباء، ولكنه يمثل إحدى نقاط القوة الرئيسية لاقتصاد الإقليم.

وسوف يستمر عمل الوفد يوم الثلاثاء 8 مارس بتوقيع مذكرة التفاهم بين غرفة تجارة روما وغرفة تجارة وصناعة دبي، بهدف خلق منصة مستقرة لتبادل الفرص ومشاركة البرامج والمبادرات الاقتصادية والتجارية الثنائية.

ويتواصل عمل الوفد يوم الأربعاء 9 مارس بتوقيع مذكرة تفاهم ثانية بين حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وهو مركز امتياز تأسس عام 2016 يربط 22 جامعة بأكثر من 70 ألف طالب وطالبة وألفي خريجي شهادة الدكتوراه، ونيكولا تاسكو، رئيس شركة لاتسيو إينوفا بهدف تعميق فرص التعاون في مجال التدويل والابتكار المفتوح وإنشاء نظام الجامعة على اساس دولي، في تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك. والاتفاقية مع المجمع التكنولوجي، الذي يركز على 6 مجالات بحثية هي إدارة موارد المياه، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا البيئية، والنقل، والرقمنة، والذكاء الاصطناعي، تأتي في أعقاب اجتماع عُقد في سبتمبر الماضي، حيث تمت مناقشة القضايا المتعلقة بالبيانات الضخمة وأدوات دعم عالم الأعمال والأبحاث.