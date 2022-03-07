رئيس الاقليم يستذكر زيارة البابا: كوردستان ستبقى الملجأ الآمن للتعايش وتقبل الأخر

استذكر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، زيارة بابا الفاتيكان إلى مدينة أربيل، والتي عدها بالتاريخية.

وقال بارزاني في تغريدة له، “بكل احترام وتقدير نستذكر زيارة البابا التاريخية الى اقليم كوردستان والعراق في العام الماضي، وبهذه المناسبة نطمئن الجميع ان كوردستان ستبقى الملجأ الآمن للتعايش السلمي وتقبل الآخر والتسامح”.

وكان بابا الفاتيكان أجرى في اذار من العام الماضي زيارة تاريخية هي الأولى لبابا فاتيكان إلى البلاد على الإطلاق، واستمرت عدة ايام.

واحيا البابا، قداسا في كاتدرائية مار يوسف بالعاصمة بغداد، هو الأول من نوعه، وقداسا جماهيريا في ملعب “فرانسو حريري” حضره قرابة 10 آلاف شخص, واخر في محافظة نينوى على انقاض الحرب مع داعش.

كما زار المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، في مكتب الأخير بمدينة النجف، وشارك في صلاة موحدة بين الأديان في مدينة “أور” التاريخية بمحافظة ذي قار.