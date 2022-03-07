رسالة شديدة اللهجة من دولة القانون للكاظمي: ارتفاع الأسعار يؤشر “فشلكم”

وجه رئيس كتلة إئتلاف دولة القانون النيابية عمار العطواني، الاثنين، رسالة الى رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي ووزير التجارة بعد ارتفاع الاسعار في السوق، مبيناً انه يؤشر فشل الحكومة في اداء واجبها.
وقال العطواني في بيان ، “اين رئيس الوزراء !!! اين وزير التجارة !!!، ان الارتفاع الفاحش في أسعار الطحين والمواد الغذائية يؤشر فشل الجهات المعنية في اداء واجبها تجاه المواطن سواء على صعيد الرقابة او توفير احتياجات السوق”.
وأضاف، “لذا على الحكومة والبرلمان التحرك العاجل للوقوف على اسباب هذه الازمة الخطيرة ومعالجتها فورا سيما بعد وصول سعر كيس الطحين إلى 50 الف دينار في وقت يشكوا أصحاب المطاحن من عدم تجهيزهم بالحنطة فيما اغلق بعض تجار المواد الغذائية أبواب محالهم حتى أصبحنا أمام ازمة أخرى تتمثل بكساد السوق وتوقف العمل“.
وتابع، “وفي إطار رؤيتنا لمعالجة الازمة الراهنة ضمن حدود دورنا التشريعي تحت قبة البرلمان، نطالب الحكومة بدعم مفردات البطاقة التموينية من خلال الاموال المتحصلة من ارتفاع اسعار النفط، فضلا عن دعم العوائل ذات الدخل المحدود والشرائح الفقيرة وإطلاق القروض الخاصة بالمشاريع المتوسطة والصغيرة”.