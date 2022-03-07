رسالة شديدة اللهجة من دولة القانون للكاظمي: ارتفاع الأسعار يؤشر “فشلكم”

وجه رئيس كتلة إئتلاف دولة القانون النيابية عمار العطواني، الاثنين، رسالة الى رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي ووزير التجارة بعد ارتفاع الاسعار في السوق، مبيناً انه يؤشر فشل الحكومة في اداء واجبها.

وقال العطواني في بيان ، “اين رئيس الوزراء !!! اين وزير التجارة !!!، ان الارتفاع الفاحش في أسعار الطحين والمواد الغذائية يؤشر فشل الجهات المعنية في اداء واجبها تجاه المواطن سواء على صعيد الرقابة او توفير احتياجات السوق”.