عالية نصيف: ماضون في استجواب أمين بغداد رغم الضغوطات 

أكدت النائبة عالية نصيف انها ماضية في استجواب امين بغداد تحت قبة البرلمان رغم الضغوطات التي تمارسها بعض الجهات لعرقلة إكمال إجراءات الاستجواب.

وقالت النائبة عالية نصيف في بيان صحفي ان الضغوطات السياسية التي يمارسها البعض على السادة النواب لن تقف عائقا أمام أمام استجواب امين بغداد وكالة والمضي قدما بتفعيل الأدوات النيابية والأطر الرقابية لمجلس النواب.

وشددت نصيف على ضرورة تفهم الجميع لمبدأ الفصل بين السلطات والابتعاد عن المجاملات السياسية التي تقف بالضد من المطالب الشعبية بالإصلاح التنفيذي وتقويم عمل المؤسسات الحكومية.

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