مسؤولون محليون: داعش يتسبب بتدمير 80% من غابات الموصل

ترجمة: حامد أحمد

قال مسؤولون محليون، إن احتلال تنظيم داعش الإرهابي للموصل تسبب بتدمير 80% من غابات المدينة، لافتين إلى أن الوقت ما زال مبكراً لافتتاحها ويتطلب من عام إلى عامين، مشيرين إلى حاجتها لنحو 500 ألف شجرة. وذكر تقرير لموقع (ذي ناشنال)، ترجمته (المدى)، أن “غابات العراق الشهيرة في الموصل ما تزال تمر بمرحلة التعافي البطيء من الدمار الذي طالها على مدى ثلاث سنوات تحت سيطرة تنظيم داعش الارهابي والحرب المدمرة التي عاشتها لاسترجاع المدينة”.

وأضاف التقرير، أن “زيد مشير أغا، مدير قسم البستنة والغابات في بلدية الموصل، قال إن اعمال التخريب التي حصلت اثناء فترة وجود داعش ومن ثم الحرب التي شُنّت لتحرير المدينة قد تسببت بتضرر أكثر من 80% من مساحة الغابة.”

ونقل عن أغا أيضاً، “معظم الأشجار اما تعرضت للقطع او الحرق، والمنطقة بأكملها ملوثة بالألغام ومخلفات الحرب من مواد متفجرة وعبوات غير منفلقة، والاعمال جارية لحد الان لإزالة الألغام والمواد المتفجرة من قبل منظمات غير حكومية محلية واجنبية، وكلما ينتهون من تنظيف رقعة من الألغام والمخلفات الحربية على نحو كامل يقومون بتسليمها لنا لإعادة تأهيلها.”

ولفت التقرير، إلى أن “أغا تابع: العام الماضي قامت السلطات بزراعة أكثر من 21,000 شجرة من مختلف الأنواع، اما خلال هذا العام فقد تمت زراعة ما يربو على 3,000 شجرة لحد الان من مجموع 10,000 شجرة مخطط لزراعتها حتى نهاية شهر آذار”.

ونوه، إلى أن “منظمات غير حكومية محلية واجنبية أعربت عن استعدادها للتبرع بـ 5,000 شجرة أخرى”.

ويعود التقرير، إلى أغا الذي أفاد “لحد الان تمت إعادة تأهيل وتنظيف 60% من المساحة الكلية البالغة 675 دونما، وماتزال منطقة الغابات غير آمنة 100% وهي مغلقة امام العامة حاليا، نتوقع إعادة افتتاحها بعد سنة او سنتين.”

وأوضح، أن “منطقة الغابات الواقعة على الضفة الشرقية من نهر دجلة في الجانب الشمالي من الموصل قد تم تأسيسها في خمسينيات القرن الماضي وهي تحتل مساحة عشرة دونمات مع وجود مشتل لإنتاج بذور أشجار الغابة”. وتابع التقرير، أن “مساحة منطقة الغابات توسعت تدريجياً حتى أصبحت تغطي مساحة قدرها 1,000 دونم خلال عصرها الذهبي في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي”.

وتحدث، عن “زراعة الغابات بعد ذلك بأصناف مختلفة من الأشجار مثل اليوكالبتوز والصنوبر وأنواع أخرى تتلاءم مع الظروف البيئية للمدينة من أجواء باردة في الشتاء وحرارة عالية في أشهر الصيف”.

ولكن منذ فترة الثمانينيات، ذكر التقرير، “بدأت مساحة الغابات بالتقلص عندما أطلقت مشاريع لبناء بنى تحتية للنقل ومنشآت سياحية داخل الغابة، وبعد الاجتياح الأميركي للعراق عام 2003 تعرضت الموصل لفوضى الإرهاب مما جعل من عملية صيانتها والمحافظة عليها امرا مستحيلا”.

وشدد التقرير، على أن “تنظيم داعش الإرهابي وبعد احتلاله للمدينة قام بقطع الأشجار والسماح للأهالي أيضا باستخدام الأشجار كحطب لأغراض التدفئة والطهي، وقام التنظيم أيضا بتحويل أجزاء من الغابة كمعسكر ومنطقة تدريب لمسلحيه”.

وأردف، أن “الغابة داخل الموصل هي واحدة من عدة غابات في محافظة نينوى تعرضت للإهمال خلال حقبة عقود من الحروب وكذلك مرحلة فرض العقوبات من قبل الأمم المتحدة خلال مرحلة التسعينيات وهشاشة الوضع الأمني، لكن ما يزال أهالي الموصل يتفاخرون بمنطقة الغابات كمعلم بيئي مميز لديهم”.

وينقل التقرير عن، انس الطائي، ناشط ومدير منظمة عين الموصل غير الحكومية، القول إن “لمنطقة الغابات رمزية كبيرة ونحن مرتبطون بها، انها رئة المدينة وواجهة سياحية وملاذ آمن بالنسبة لنا، انها بالنسبة لنا أكثر من كونها غابة.”

وأضاف الطائي، أن “خسارة الغابة تعني خسارة هوية الموصل، هو مكان استجمام كثير من أهالي المدينة”.

ويسترسل التقرير، أن “الناشط الطائي، 32 عاماً، يتبنى مشروع موصل الخضراء الذي تمت خلاله زراعة ما يقارب من 10,000 شجرة مختلفة داخل وحول المدينة بضمنها منطقة الغابات”.

ويستند التقرير إلى “تقديرات تحدث عنها الطائي تفيد بأن أكثر من 70,000 شجرة قد تم فقدانها خلال الحرب والمحافظة تحتاج الان لـ 500,000 ألف شجرة تقريبا”.

ومضى التقرير، إلى أن “الطائي لا يزال يذكر الرحلات المدرسية التي كانوا يشاركون فيها سابقاً في الغابة، كانت الأشجار ضخمة كبيرة تحجب حرارة الشمس، وكانت تعيش هناك أنواع واصناف مختلفة من الطيور البرية لم يعد لها وجود الان”.

عن موقع: ذي ناشنال الإخباري

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