مسرور بارزاني: هناك جهات تسعى لمعاقبة إقليم كردستان

جدّد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني التمسك بـ “الحقوق الدستورية”، مبيناً أن هناك جهات تسعى إلى معاقبة الإقليم.

وقال بارزاني في كلمة خلال رعايته وحضوره أعمال المنتدى الصناعي حول الأسواق والأعمال التجارية الذي انطلق في أربيل، إن “هذا المنتدى الصناعي يهدف لتأمين الأسواق بالمنتجات المالية وخلق مزيد من فرص العمل لمواطني إقليم كردستان”.

وأضاف أن “التشكيلة الحكومية التاسعة، عملت منذ بدء مهامها، على تنويع مصادر الدخل والاهتمام بالقطاعات كافة بما لا يتم فيه الاعتماد على مصدر دخل واحد”.

وتابع “لقد اهتممنا بقطاعي الصناعة والزراعة وأنجزنا العديد من المشاريع، وهدفنا الأساسي بناء وتعزيز بنية اقتصادية متينة لإقليم كردستان”.

وأوضح أن “التحديات التي واجهت إقليم كردستان والعراق والعالم، ألقت بظلالها السلبية على مناحي الحياة عامة، ولا سيما تفشي فايروس كورونا وتبعاته السلبية ثم انخفاض أسعار النفط عالمياً وامتناع بغداد عن إرسال حصة الإقليم من الموازنة، وهو أمر مستمر إلى الآن”. وبيّن بارزاني أن “هذه الأزمات والصعوبات التي رافقتها لم تؤثر على إقليم كردستان فحسب، بل شملت الدول الصناعية الكبرى والتي تملك اقتصادات هائلة وهي الأخرى تكبدت خسائر كبيرة”.

وتابع “ولكن على الرغم من كل هذه الأزمات والصعوبات فإننا لم نتوقف عن العمل ولم نكف عن تنفيذ المشاريع الخدمية والستراتيجية، ووفقاً للإمكانات الاقتصادية المتاحة لدينا واصلنا العمل ونفذنا الكثير من المشاريع المهمة والستراتيجية وعلى الأصعدة كافة في مختلف مناطق إقليم كردستان”. وأشار بارزاني، إلى “تنفيذ حزمة مشاريع في ذروة الأزمات بتنفيذ الطرق والمشاريع الصناعية والكهربائية والزراعية والسياحية، حيث استكملت الحكومة بعض هذه المشاريع بالفعل والبعض الآخر لا يزال قيد التنفيذ”.

وأردف قائلاً، “وبدون أدنى شك فإن بعضاً من هذه المشاريع كانت مشتركة بين القطاعين الخاص والحكومي، وهنا لا بد من توجيه الشكر والعرفان للقطاع الخاص الذي تمكن بالتنسيق والتعاون مع حكومة الإقليم، من تنفيذ العديد من المشاريع طيلة الفترة الماضية”.

أكد بارزاني أن “حكومة إقليم كردستان تقدم كل أشكال التسهيلات اللازمة للمستثمرين المحليين والأجانب ليساهموا في النهوض وتعزيز البنية الاقتصادية للإقليم”.

وأوضح “تدعم حكومة الإقليم بكل السبل المتاحة، الشباب وأصحاب المشاريع الصناعية أو التجارية الصغيرة أو في أي مجال آخر”، موجهاً الجهات المعنية بـ “تذليل كل العوائق التي من شأنها أن تعرقل تنفيذ المشاريع الصغيرة بالنسبة للشباب”.

وتطرق بارزاني إلى زياراته إلى الخارج، وقال إنها “تضمنت مناقشات مع كبار المسؤولين العالميين بهدف تعزيز التبادل التجاري وتطوير الاقتصاد ورفد الأسواق بالمنتجات المحلية وخلق مزيد من فرص العمل للشباب من خلال التشجيع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، والاستفادة من تجارب البلدان المتطورة في تنمية إقليم كردستان”.

وأكد بارزاني، أن “المشاريع كلها مرتبطة بشكل وثيق بالاستقرار السياسي في العراق عموماً وإقامة علاقات جيدة وودية بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية”، مستطرداً بالقول “نحن نرى أن تطور إقليم كردستان يصب في مصلحة كافة العراقيين وعلى الأخوات والإخوة العراقيين أن ينظروا من هذا الجانب الى التقدم الحاصل في الإقليم وليس العكس”.

وأضاف أيضاً “لقد تمكنا وبإمكاناتنا الاقتصادية المحدودة من تحقيق هذا التقدم والتطور في إقليم كردستان على الأصعدة كافة بما يظهر اختلافاً كبيراً عن باقي مناطق العراق، ولكن وللأسف وعوضاً عن دعمنا ومساندتنا فإن ثمة جهات تسعى لتقويض هذا التطور ومعاقبة إقليم كردستان”.

وأعرب بارزاني عن “أمله بأن يفكر كل من يريد أذية إقليم كردستان بمسلسل الحروب والصراعات السياسية التي عاشها العراق، وتساءل: ماذا استفاد منها العراقيون؟” وجدد ثقته بأنه “لو تم تسخير كل تلك الطاقات والموارد في خدمة وإعمار وتنمية وتطوير المناطق العراقية، لأصبح العراق اليوم بلداً صناعياً متطوراً على مستوى المنطقة والعالم”.

وانتهى بارزاني، إلى “الرغبة التامة في بناء أفضل العلاقات مع الحكومة الاتحادية، كذلك أكد مرة أخرى على التمسك بالحقوق الدستورية للمضي في مسيرة نهضة إقليم كردستان وإحلال الاستقرار والسلام في العراق عامة”.

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