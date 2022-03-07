نائب رئيس البرلمان : إقليم كوردستان سيستمر في ممارسة وحماية حقوقه الدستورية

أكد نائب رئيس برلمان كوردستان هيمن هورامي ، الاحد ، أن إقليم كوردستان سيستمر في ممارسة حقوقه الدستورية ، وسيتخذ كل السبل القانونية والدستورية لحماية هذه الحقوق .

جاء ذلك خلال استقبال هورامي القنصل العام الروسي في إقليم كوردستان أولينك فلاديميروفيج ليفين.

تناول اللقاء ، آخر المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة ، وقد أشار نائب رئيس البرلمان إلى اجتماع الرئاسات الأربعة الأخير في إقليم كوردستان ، بخصوص قرار المحكمة الاتحادية العراقية بخصوص قانون النفط والغاز في الإقليم ، مؤكداً عدم قبول هذا القرار، وأن الإقليم سيستمر في ممارسة حقوقه الدستورية، ولا يمكن بأي حال ان يتنازل عن سلطاته الدستورية ، مشدداً على ان إقليم كوردستان سيلجأ لكل السبل القانونية والدستورية لحماية حقوق وصلاحياته الدستورية.

وفي محور آخر من اللقاء ، تم الحديث عن أعمال البرلمان ونشاطاته ، وخطته وبرنامج عمله في الفصل التشريعي الجديد، والاستعدادات للانتخابات التشريعية المقبلة في إقليم كوردستان.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط