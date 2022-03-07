وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في مدينة (هارلم) في هولندا

التجمع الديمقراطي الفلسطيني في هولندا يشارك مجموعة واسعة من المتضامنين الهولنديين وعددا من أبناء الجالية الفلسطينية، في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العنصرية الإسرائيلية ورفضا لممارسات دولة الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وذلك في سنتروم مدينة هارلم الهولندية حيث رفع المشاركون الإعلام الفلسطينية و يافطات و ملصقات تظهر عمليات التطهير العرقي وتواصل المشاريع التوسعية الاستيطانية الغير شرعية التي تقوم بها قوات الاحتلال في الأراضي المحتلة الهادفة إلى فرض سياسة الأمر الواقع وسرقة المزيد من الأراضي و مصادرة الممتلكات وشق الطرق الاستيطانية التي تخدم جوهر مشروع نظام الفصل العنصري ودولة “الاربتهايد” الإسرائيلية الأخيرة على وجه الأرض..

مطالبين المجتمع الدولي والعالم بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ووقف كافة أشكال العنف الإسرائيلي الممنهج بحق الشعب الفلسطيني واتخاذ خطوات عملية نحو وضع حد لجميع الانتهاكات للقانون الدولي والشرعية الدولية التي تمارسها سلطات الاحتلال على طريق تفكيك نظام الفصل العنصري الصهيوني.

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