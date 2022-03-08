الاتحادية: لجنة أبو رغيف انتهاك للفصل بين السلطات واستقلال القضاء

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الاثنين، ان الحكم بعدم دستورية أمر تشكيل لجنة لمكافحة الفساد والجرائم المهمة برئاسة وكيل وزارة الداخلية أحمد أبو رغيف جاء لتعارضه مع مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء، مشددة على أن مكافحة الفساد تتطلب إرادة سياسية باستئصال أسبابه وتصفية الآثار المترتبة عليه.

وذكر بيان للمحكمة تابعته (المدى)، أن “المحكمة الاتحادية العليا اصدرت قرارها بالعدد (169/ اتحادية/ 2021) في 2 /3 /2022 المتضمن عدم صحة الأمر الديواني رقم (29) الصادر من مكتب رئيس الوزراء بتاريخ 27 /8 /2022 وإلغائه اعتباراً من تاريخ صدور قرار هذه المحكمة”.

وأضاف البيان، أن “اللجنة تخالف أحكام المواد (19 و37 و38 و47 و80 و87 و88) من دستور جمهورية العراق لإخلاله بمبدأ الفصل بين السلطات، ومساسه بحرية الانسان وكرامته، وباستقلال السلطة القضائية”.

وأشار، إلى أن “هيئة النزاهة من الهيئات المستقلة دستورياً بموجب أحكام المادة (102) من دستور جمهورية العراق، وأن الغاية من وجودها هو مكافحة الفساد والوقاية منه، ولا يجوز نزع اختصاصاتها بأمر ديواني، لأن ذلك يعد بمثابة تعديل لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل”.

ولفت البيان، إلى أن “العامل الرئيسي لمكافحة الفساد يتمثل بضرورة وجود إرادة سياسية لمواجهته من خلال استئصال أسبابه وتصفية الآثار المترتبة عليه”. وأكد، أن “الفساد إذا كان هامشياً فإن ذلك يدل على وجود إرادة سياسية قوية تؤمن برفعة الوطن وخير المواطن، أما انتشار الفساد فإنه يدل على ضعف تلك الإرادة وعدم امتلاكها القدرة على بناء الوطن بشكل صحيح”.

ونوه البيان، إلى أن “مكافحة الفساد تقتضي إسناد المراكز الإدارية الرفيعة إلى أشخاص يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والعلمية والخبرة، بعيداً عن المصالح السياسية الفئوية الضيقة، حيث تتحول الوظيفة العامة بوجود الفساد من وسيلة لإدارة الشأن العام وخدمته، ومن كونها تكليفاً قانونياً وأمانة وطنية مقدسة إلى سلعة تتم المتاجرة بها لتحقيق المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة”. ومضى البيان، إلى أن “الجدية في التصدي للفساد ومحاربته تستلزم الالتزام بالقواعد الدستورية والقانونية واحترام سيادة القانون ودعم المؤسسات كافة التي خولها الدستور والقانون مكافحة الفساد ومنع وقوع أسبابه”.

من جانبه، ذكر الخبير الستراتيجي أحمد الشريفي أن “القضاء يمثل خط الصد الأخير بعد أن فقد المواطن الثقة بالعملية السياسية”.

وأضاف الشريفي، أن “المعادلة الوحيدة التي يمكن الرهان عليها تتمثل بالقضاء، ونخص بالذكر المحكمة الاتحادية العليا كون لها الخصوصية في البت بالقضايا التي تجمع البعدين السياسي والقانوني وأخذ مبدأ الفصل بين السلطات وحسم النزاع بينها في إطار قضائي”. ويرى، أن “قرار المحكمة في الغاء لجنة مكافحة الفساد كان صائباً، كونها اعتمدت في قرارها على النصوص الدستورية”.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت في وقت سابق الحكم بعدم دستورية لجنة مكافحة الفساد والجرائم المهمة بناء على شكوى تقدم بها متهمون أمامها.

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