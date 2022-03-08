البرتغالي فيريرا مديراً فنياً للزمالك المصري ميركاتو القاهرة العربي الجديد

أعلن نادي الزمالك المصري في بيان رسمي، الجمعة، عن تعيين البرتغالي جوزوالدو فيريرا مديرا فنياً للفريق الأول لكرة القدم، خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون، الذي تمت إقالته أخيراً بسبب سوء النتائج في المسابقة المحلية ودوري أبطال أفريقيا.

وقال مرتضى منصور، رئيس النادي، في تصريحات عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب”: “لقد اخترنا المدير الفني، وهو فيريرا، معظمكم تدرب معه، وتوّج مع الفريق في أول موسم له بدوري وكأس، وتوّج أيضاً بالبطولات مع السد في قطر”.

وأضاف رئيس نادي الزمالك في بيانه: “لقد جاء مع المدرب ثلاثة مساعدين، محلل أداء ومساعد مدير فني ومدرب لياقة على أعلى مستوى”.

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وتولى جوزوالدو فيريرا (75 عاماً)، تدريب الزمالك خلال موسم 2014/ 2015، قبل إقالته في الموسم التالي، وفاز مع الأبيض بلقب الدوري المصري لأول مرة بعد غياب 10 سنوات، وكأس مصر، ووصل بالفريق إلى نصف نهائي الكونفيدرالية الأفريقية.

ويواجه الزمالك فريق الجونة، يوم الإثنين المقبل، في الدوري المصري لكرة القدم، وفريق الوداد المغربي، يوم السبت القادم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.