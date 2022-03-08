التخطيط: ارتفاع معدل التضخم الشهري

أعلنت وزارة التخطيط، أمس الاثنين، ارتفاع معدل التضخم الشهري لشهر كانون الثاني الماضي بنسبة 0.9%.

وذكر الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة في بيان تلقته (المدى)، أن “معدل التضخم لشهر كانون الثاني الماضي ارتفع بنسبة (0.9%)، مقارنة بشهر كانون الاول الذي سبقه”.

وأوضح البيان، أن “معدل التضخم السنوي لشهر كانون الثاني لسنة 2022 بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2021، شهد ارتفاعا بنسبة بلغت 5.3%”.

وأشار البيان، إلى أن “الجهاز المركزي للإحصاء، ومن خلال قسم الأرقام القياسية، يقوم بإعداد تقرير الأرقام القياسية لأسعار المستهلك، شهريا، والتي تشمل المتابعة الميدانية لمتغيرات الأسعار، لأكثر من (333) سلعة وخدمة في جميع المحافظات، تمثل (88%)، من حجم الإنفاق الكلي للأسرة العراقية على السلع والخدمات”.

وأضاف البيان، أن “المجاميع السلعية التي كانت الأكثر ارتفاعا في الاسعار الشهرية لشهر كانون الثاني من عام 2022 عن كانون الاول من العام 2021 هو قسم الغذاء والمشروبات غير الكحولية الذي سجل ارتفاعا قدره 0.9 بالمئة بسبب ارتفاع قسم الأسماك بنسبة 7.5 بالمئة وارتفاع مجموعة الخضروات بنسبة 3.4 بالمئة ومجموعة الخبز بنسبة 0.9 بالمئة ومجموعة الدهن والزيوت بنسبة 0.3 بالمئة ومجموعة اللحوم بنسبة 0.1 بالمئة”.

ولفت، الى ان “قسم الاتصالات سجل ارتفاعا شهريا بنسبة 3.4 بالمئة، فيما سجل قسم السكن ارتفاعا ايضا قدره 2.7 بالمئة بسبب ارتفاع الكهرباء والماء بنسبة 15.2 بالمئة، كما سجل قسم السلع والخدمات ارتفاعا شهريا ايضا بنسبة 2.3 بالمئة”.

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