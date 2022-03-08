Posted on by

الجامعات تعود إلى الدوام الحضوري العام المقبل

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة، امس الاثنين، اعتماد الدوام الحضوري لطلبة الدراسات الأولية في الكليات والجامعات الحكومية والأهلية للعام الدراسي المقبل.

وذكر بيان للجنة تلقته (المدى)، ان “اللجنة قررت في اجتماع عقدته أمس، الاكتفاء بإبراز شهادة التلقيح (19-COVID) الدولية التي تثبت تلقي الوافد والمغادر من العراق واليه (العراقيين والأجانب) على الأقل جرعة واحدة من لقاح (جونسون آند جونسون) أو جرعتين لبقية الأنواع وعدم المطالبة بفحص سالب (PCR) عند المغادرة أو الدخول بدءا من الأول من نيسان المقبل”. واضاف ان “اللجنة قررت ايضا اعتماد الدوام الحضوري لطلبة الدراسات الأولية في الكليات والجامعات الحكومية والأهلية للعام الدراسي المقبل 2022-2023 وفقا لمعطيات الوضع الوبائي الحالي للجائحة”. وتابع ان “اللجنة شددت على ضرورة تطبيق الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات غیر الحكومية قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وقرارات مجلس الوزراء بمتابعة الموقف التلقيحي لمنسوبيها والطلاب والتعاون مع الفرق التلقيحية والصحية التابعة لوزارة الصحة لتلقيحهم ومتابعة الإجراءات الوقائية في داخل مؤسساتها”.

ولفت البيان، إلى “التأكيد على الاستمرار بتوعية المواطنين في القنوات الإعلامية ومؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية كافة وبذل الجهود لحثهم على الالتزام بالإجراءات الوقائية وتشجيعهم لأخذ اللقاح بأسرع وقت وفي أقرب منفذ تلقيحي”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close