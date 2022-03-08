الجامعات تعود إلى الدوام الحضوري العام المقبل

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة، امس الاثنين، اعتماد الدوام الحضوري لطلبة الدراسات الأولية في الكليات والجامعات الحكومية والأهلية للعام الدراسي المقبل.

وذكر بيان للجنة تلقته (المدى)، ان “اللجنة قررت في اجتماع عقدته أمس، الاكتفاء بإبراز شهادة التلقيح (19-COVID) الدولية التي تثبت تلقي الوافد والمغادر من العراق واليه (العراقيين والأجانب) على الأقل جرعة واحدة من لقاح (جونسون آند جونسون) أو جرعتين لبقية الأنواع وعدم المطالبة بفحص سالب (PCR) عند المغادرة أو الدخول بدءا من الأول من نيسان المقبل”. واضاف ان “اللجنة قررت ايضا اعتماد الدوام الحضوري لطلبة الدراسات الأولية في الكليات والجامعات الحكومية والأهلية للعام الدراسي المقبل 2022-2023 وفقا لمعطيات الوضع الوبائي الحالي للجائحة”. وتابع ان “اللجنة شددت على ضرورة تطبيق الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات غیر الحكومية قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وقرارات مجلس الوزراء بمتابعة الموقف التلقيحي لمنسوبيها والطلاب والتعاون مع الفرق التلقيحية والصحية التابعة لوزارة الصحة لتلقيحهم ومتابعة الإجراءات الوقائية في داخل مؤسساتها”.

ولفت البيان، إلى “التأكيد على الاستمرار بتوعية المواطنين في القنوات الإعلامية ومؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية كافة وبذل الجهود لحثهم على الالتزام بالإجراءات الوقائية وتشجيعهم لأخذ اللقاح بأسرع وقت وفي أقرب منفذ تلقيحي”.

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