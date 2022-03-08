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الرئيس بارزاني يبحث مستجدات العملية السياسية مع السفير الكندي لدى العراق

بحث الرئيس مسعود بارزاني اليوم الثلاثاء 8 آذار مارس، آخر المستجدات السياسية مع السفير الكندي لدى العراق  غريغوري غاليغان.

وخلال اللقاء تم بحث الأوضاع السياسية في العراق والخطوات الدستورية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وفي الاجتماع ركز السفير الكندي على أهمية إقليم كوردستان مثمنا في الوقت نفسه تضحيات الكورد في الحرب ضد تنظيم داعش وحماية التنوع الديني والقومي في إقليم كوردستان.

واكد ان بلاده ستواصل دعم قوات البيشمركة وسيستمر في دعم إقليم كوردستان.

وأشاد السفير الكندي بالمشاركة الواسعة للمرأة في كافة مناحي الحياة في الإقليم.

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